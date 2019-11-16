Париж, , 11:14 — REGNUM 15 октября в рамках 40-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже министр албанский министр Европы и иностранных дел Гент Цакай провел встречу с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.

В ходе встречи Цакай заявил о том, что Косово имеет право на вступление в ЮНЕСКО с целью углубления сотрудничества в сфере высшего образования, защиты культурных ценностей Косово и поддержания атмосферы сотрудничества на Западных Балканах — политик подчеркнул, что вступление Косово в ЮНЕСКО станет основой для сотрудничества между Косово и государствами региона в новых сферах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики также обсудили важность образования для искоренения экстремизма, а также подчеркнули необходимость поддержания межкультурного диалога.

Глава албанского внешнеполитического ведомства выразил готовность к углублению сотрудничества между Албанией и ЮНЕСКО в ходе председательства Албании в ОБСЕ в 2020 году, особенно в сфере продвижения основных свобод, анти-дискриминационной политики и общественного диалога.

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