Киев, , 10:35 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко призвала граждан Украины присоединиться к протестной акции под офисом президента Украины 17 ноября, основным требованием которой будет проведение референдума против открытия рынка земли на Украине. Об этом политик написала 15 ноября на своей странице в социальной сети Faecbook.

Экс-депутат написала, что в воскресенье, 17 ноября, придет в 14:00 (15:00 мск) под здание офиса президента Украины, расположенного на улице Банковой. «Сама выхожу и вас призываю», — отметила Савченко.

Савченко подчеркнула, что ничего противозаконного в данной акции нет. Политик отметила о требовании от Зеленского выполнить его предвыборное обещание. «Мы требуем решения вопросов национальных интересов Украины через всенародный референдум», — отметила Савченко.

ИА REGNUM напоминает, 13 ноября в Раде был принят законопроект об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения. За проект закона проголосовали 240 депутатов. Отметим, что сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко отметил, что данный законопроект приведет к расколу украинского общества.

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