Варшава, , 10:21 — REGNUM 15 ноября президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборах президента Польши 2020 г. Об этом сообщает польское новостное агентство TVN.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Рафал Тшасковский сообщил новостному агентству, что он «не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты от оппозиционных сил, так как трудно проводить предвыборную кампанию на протяжении 6 месяцев, будучи одновременно президентом столицы».

По его мнению, лучшим кандидатом от оппозиции является заместитель маршала Сейма Малгожата Кидава-Блоньская (от Гражданской коалиции).