Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп потребовал от властей Японии и Южной Кореи в несколько раз увеличить свои расходы на содержание американского военного контингента в этих странах. Об этом пишет журнал Foreign Policyсо ссылкой на бывших и действующих чиновников из правительства США.

По данным журнала, во время визита в Японию Джона Болтона в июле этого года (тогда Болтон был советником Трампа по национальной безопасности), он передал японским властям требование увеличить расходы на содержание 50 тыс. американских военнослужащих на территории Японии в четыре раза.

Аналогичное требование Болтон передал властям Южной Кореи, в которой находятся 28,5 тыс. американских солдат и офицеров. При этом расходы Сеула на американских военных было предложено увеличить в пять раз.

Стоит отметить, что 5 ноября в Сеуле прошли переговоры по распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее. По данным южнокорейской газеты «Чосон ильбо», американцы потребовали, чтобы Сеул платил за войска США на своей территории. а также в смежных регионах $4,7 млрд. Это в пять раз больше, чем Южная Корея платит на данный момент. При этом детального обоснования такого радикального повышения расценок американцы не представили.

Напомним, что американские войска находятся на территории Японии и Южной Кореи с 1945 года.