Москва, , 09:22 — REGNUM Московская прокуратура проверит интервью телеведущей Ксении Собчак одной из украинских радиостанций на наличие признаков экстремизма. Об этом сообщается на сайте Партии ветеранов России, которая направила соответствующий запрос.

В сообщении сказано, что материалы данного дела в установленном порядке направлены в ГБУ города Москвы «Московский исследовательский центр», для проведения психолого-лингвистической экспертизы.

Запрос на проверку интервью Собчак на экстремизм направил лидер Партии ветеранов России Ильдар Резяпов. Он прямо заявил, что сказанное Собчак в интервью украинской радиостанции — это экстремизм.

Напомним, что Собчак в интервью Евгению Киселеву в программе «Личный код» на радиостанции «Новое время», которое было дано в сентябре, заявила, что в вопросе Крыма Россия якобы нарушила международное право и должна вернуть полуостров Украине, однако сейчас это не представляется возможным.

«Этот вариант был бы самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен», — сказала Собчак.