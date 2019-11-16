Киев, , 09:49 — REGNUM К концу текущего года на Украине может появиться законопроект или закон о двойном гражданстве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Сегодня», опубликованном 15 ноября.

Боднар отметил, что есть два варианта разработки закона о двойном гражданстве. Первый — это межведомственный, учитывающий мнение всех министерств, проходящий через правительство и попадающий в итоге в Верховную Раду. Этот путь может занять несколько месяцев, отметил замминистра. Но также, Боднар отметил, что есть и другой вариант — если разработкой законопроекта займется либо партия «Слуга народа», либо если его предложит сам президент Владимир Зеленский.

«Сейчас пути прорабатываются, но мы постараемся сделать это гораздо быстрее, чтобы уже к концу года иметь, как минимум, законопроект, а может, и закон», — отметил политик.

ИА REGNUM напоминает, ранее за введение двойного гражданства в положительном ключе высказывался вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Политик отмечал, в частности, что данный закон в будущем сможет урегулировать напряженную ситуацию в связи с тем, что у многих граждан Украины имеются также паспорта граждан Венгрии или Румынии. Но вице-премьер также подчеркнул, что действие данного закона не будет распространятся на тех, у кого также есть паспорт граждан РФ.

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