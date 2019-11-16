Киев, , 09:44 — REGNUM Иск в кассационный административный суд был подан Андреем Хилько в связи с прохождением в Верховную Раду бывшего директора украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в качестве депутата, избранного от партии «Европейская солидарности». Об этом сообщила 15 ноября депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно о прохождении в Раду Владимира Вятровича в связи с тем, что депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Луценко сложила полномочия по состоянию здоровья. Отметим, что сам Вятрович посетовал накануне, что руководство Верховной Рады «не нашло возможность… для принятия» им «присяги в парламенте».

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Депутат Рады Виктория Сюмар отметила, что ей понятно, почему председатель Рады Дмитрий Разумков «тянул» с присягой Вятровича. «Решение ЦИК о регистрации его депутатом оспаривают в суде», — подытожила депутат, приложив фотографию искового заявления. В исковом заявлении, которое опубликовала депутат, указано, что истцом является некий Андрей Хилько.

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Истец Андрей Хилько подтвердил, что будет оспаривать в суде избрание Вятровича народным депутатом. Истец считает, что избрание Вятровича депутатом является «противоправным». Об этом Хилько отметил на своей странице в социальной сети Facebook.

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Вятрович связал иск, поданный Хилько, с партией «Слуга народа», отметив, что теперь его в Раду не хотят допустить в судебном порядке. «Ждите, скоро буду! Украинизация — это не страшно», — написал Вятрович на своей странице в социальной сети Twitter, отреагировав таким образом на информацию об исковом заявлении.

ИА REGNUM напоминает, Андрей Хилько также подавал иск о снятии с регистрации в качестве кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.

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