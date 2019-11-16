Вильнюс, , 08:53 — REGNUM Власти Литвы сообщили об обмене двух граждан России на двух литовских граждан и одного норвежца. Соответствующее заявление было опубликована на официальном сайте президента Литвы Гитанаса Науседы.

В сообщении сказано, что двое граждан Литвы — Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис, находившиеся в российской тюрьме, успешно вернулись в Литву и сейчас направляются к своим семьям.

Вместе с двумя гражданами Литвы также был получен и гражданин Норвегии Фруде Берг. Его незамедлительно передали посольству Норвегии в Литве.

Двое российских граждан были незамедлительно переданы Российской Федерации, сказано в сообщении.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России — Николая Филипенко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены литовским судом за шпионаж.

Норвежец Берг также был осужден в России за шпионаж. Что касается двух граждан Литвы, то они, по всей видимости, тоже шпионы.