Хьюстон, США, , 08:38 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объяснил, почему США признали аннексию Израилем Голанских высот и не признают воссоединение Крыма с Россией. Соответствующее заявление Помпео сделал в ходе своего выступления в Хьюстоне.

В ходе выступления Помпео спросили, почему Соединенные Штаты поддержали аннексию сирийских Голанских высот Израилем и в то же время осуждают «российские аннексии» на Украине. Под «российскими аннексиями» в США обычно понимают возвращение Крыма в состав России, которое произошло по результатам референдума в 2014 году.

Помпео заявил, что ситуации эти очень разные. И в случае с Голанскими высотами, США просто признали «реальность на земле и историю», а вот в случае с Крымом США историю и реальность признавать отказываются.

«Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение (о признании Голанских высот — ИА REGNUM). Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте», — сказал Помпео.

Госсекретарь отметил, что в мире вообще-то много «спорных мест» и в каждом конкретном случае у каждой из сторон есть свои фактические обстоятельства. Есть международные нормы, а есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, пояснил он.

«И там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их», — сказал Помпео.