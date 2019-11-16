Хьюстон, США, , 08:15 — REGNUM Организация Североатлантического договора (НАТО) сталкивается с новым вызовом, защищая свои электронные коммуникации от Китая. Об этом 15 ноября заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в институте Бейкера в Хьюстоне.

«НАТО противостоит попыткам Китая подорвать ее безопасность, безопасность ее коммуникаций», — цитируют Помпео в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, киберугрозы уже не ограничены географическими рамками, поэтому в настоящее время североатлантический альянс ищет способы решения проблем, связанные с действиями других стран.

Добавим, подобное высказывание официального лица с обвинением другой страны — не первое. В апреле 2109 года Помпео призвал союзников по НАТО противостоять «агрессии России» и «стратегической конкуренции Китая».

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