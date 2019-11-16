Москва, , 08:12 — REGNUM Российская Федерация готова отдать Украине два боевых катера и один буксир, арестованные в Керченском проливе, ещё до саммита в «нормандском формате», который должен состоятся 9 декабря. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

По данным газеты, Москва и Киев находятся на финальной стадии переговоров и активно согласовывают детали передачи катеров, в частности, место и время акта передачи.

Речь идет о малых бронированных катерах «Бердянск» и «Никополь», а также буксире «Яны Капу». По всей видимости, российская сторона вернет Украине все три корабля со штатным вооружением, но без боеприпасов. При этом личное оружие украинских моряков, рации и судовые документы останутся в России, так как они являются вещественными доказательствами в уголовном деле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эти три корабля были задерэаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года, когда украинские моряки и сотрудники СБУ пытались на них прорваться через российский Керченский пролив.