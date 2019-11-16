Вашингтон, 16 ноября 2019, 08:21 — REGNUM Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.
Автор статьи указала на то, что в Китае считают, что Луна может выступить в качестве огромного поставщика энергии, поскольку обладает богатыми ресурсами, включая гелий-3, который можно использовать в качестве ядерного топлива.
Напомним, Китай стремится вытеснить США в космической сфере и превратиться в космическую державу №1 к 2045 году. Эта цель является неотъемлемой частью «китайской мечты» председателя КНР Си Цзиньпина, закреплённой в конституции страны в 2017 году, согласно которой Китай должен стать ведущей мировой державой к 2049 году, как раз к 100-летнему юбилею со дня образования Китайской Народной Республики. С этой точки зрения космос имеет жизненно важное значение для КНР.
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