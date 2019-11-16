Пекин, 16 ноября 2019, 08:21 — REGNUM Мир должен бросить вызов гегемонии доллара, которая представляет серьёзную угрозу для мировой торговли и глобальной финансовой системы, заявил эксперт Кен Моак в статье для издания Asia Times.
Эксперт указал на необходимость создания альтернативной платёжной системы, которая позволила бы странам снизить влияние доллара.
Напомним, ранее ЕС, Китай и Россия предложили создать альтернативную платёжную систему в рамках дедолларизации. Данное предложение заключалось в том, чтобы получить возможность обойти доминирующую в США платёжную систему SWIFT, которая подчиняется американским законам, даже несмотря на то, что транзакции могут не иметь никакого отношения к США.
Читайте также: Дерипаска предъявил США список замороженных там активов