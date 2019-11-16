Пекин, , 08:21 — REGNUM Мир должен бросить вызов гегемонии доллара, которая представляет серьёзную угрозу для мировой торговли и глобальной финансовой системы, заявил эксперт Кен Моак в статье для издания Asia Times.

«Главная причина, по которой глобальная торговля и финансовая система оказались под угрозой, заключается в гегемонии американского доллара, которая позволяет США вводить санкции против любой нации, которая не ровняется на США или осуществляет деятельность, которая, по мнению американского правительства, представляет угрозу для национальных интересов страны», — говорится в статье.

Эксперт указал на необходимость создания альтернативной платёжной системы, которая позволила бы странам снизить влияние доллара.

«При отсутствии альтернативы платёжной системе SWIFT США, скорее всего, продолжать навязывать экстерриториальность своих законов всему миру, угрожая санкциями странам, которые не хотят подчиняться их требованиям», — добавил эксперт.

Напомним, ранее ЕС, Китай и Россия предложили создать альтернативную платёжную систему в рамках дедолларизации. Данное предложение заключалось в том, чтобы получить возможность обойти доминирующую в США платёжную систему SWIFT, которая подчиняется американским законам, даже несмотря на то, что транзакции могут не иметь никакого отношения к США.

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