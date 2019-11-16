Берлин, 16 ноября 2019, 08:22 — REGNUM У Германии есть все необходимые инструменты для того, чтобы снизить свой огромный профицит торгового баланса, заявила экономист Далия Марин в статье для издания Project Syndicate.
Как отметил эксперт, для того, чтобы сократить огромный профицит торгового баланса, Германия могла бы либо сократить свой экспорт, либо увеличить импорт (или сделать и то и другое одновременно), добавив, что оба варианта действий находятся в компетенции немецкого правительства.
Напомним, профицит торгового баланса Германии составляет чуть менее 8% ВВП и является самым высоким по сравнению со всеми остальными странами мира.
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