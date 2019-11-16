Берлин, , 08:22 — REGNUM У Германии есть все необходимые инструменты для того, чтобы снизить свой огромный профицит торгового баланса, заявила экономист Далия Марин в статье для издания Project Syndicate.

«В начале 2019 года научно-консультативный совет федерального министерства экономики и энергетики Германии опубликовал доклад, в котором эксперты пришли к выводу, который не может не удивить: у Германии, как говорится в докладе, нет доступных инструментов для того, чтобы она могла уменьшить свой огромный внешнеторговый дисбаланс», — заявила Марин.

Как отметил эксперт, для того, чтобы сократить огромный профицит торгового баланса, Германия могла бы либо сократить свой экспорт, либо увеличить импорт (или сделать и то и другое одновременно), добавив, что оба варианта действий находятся в компетенции немецкого правительства.

«При этом Германия не может позволить себе вообще ничего не делать. Учитывая то, что принцип многосторонности находится под угрозой, Германия обязана внести свой вклад в дело устранения глобальных дисбалансов. Научно-консультативному совету, наверное, это должно быть лучше известно», — говорится в статье.

Напомним, профицит торгового баланса Германии составляет чуть менее 8% ВВП и является самым высоким по сравнению со всеми остальными странами мира.

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