16 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

При отсутствии альтернативы платёжной системе SWIFT США, скорее всего, продолжать навязывать экстерриториальность своих законов всему миру, угрожая санкциями странам, которые не хотят подчиняться их требованиям. Всё это представляет риск для глобальной экономической и финансовой системы.

Максим Исаев, , 08:30 — REGNUM Главная причина, по которой глобальная торговля и финансовая система оказались под угрозой, заключается в гегемонии американского доллара, которая позволяет США вводить санкции против любой нации, которая не ровняется на США или осуществляет деятельность, которая, по мнению американского правительства, представляет угрозу для национальных интересов страны. Президент США Дональд Трамп готов ввести санкции против любой страны, которая покупает иранскую нефть или ведёт бизнес с Исламской Республикой. Европейским предприятиям фактически запретили направлять инвестиции в Иран или экспортировать туда свою продукцию, что подорвало их финансовые перспективы и способствовало возникновению длительных периодов экономической стагнации в странах ЕС. Блокирование продаж иранской нефти и доступа к иностранным инвестициям привело к падению темпов роста иранской экономики, пишет Кен Моак в статье для издания Asia Times.

Американский доллар Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Это всего лишь один из примеров многочисленных санкций США, которые сопряжены с разрушительными последствиями, поэтому некоторые пострадавшие страны задумались об отказе от использования доллара. Россия и Китай используют валюты друг друга в сфере торговли и инвестиций. ЕС, Китай и Россия также предложили создать альтернативные платёжные системы в рамках дедолларизации. Данное предложение заключалось в том, чтобы получить возможность обойти доминирующую в США платёжную систему SWIFT, которая подчиняется американским законам, даже несмотря на то, что транзакции могут не иметь никакого отношения к США. Подобное вопиющее злоупотребление властью со стороны США поставило под угрозу мировую экономику и финансовые системы.

Например, санкции, которые США ввели против Зимбабве, обвинив страну в нарушении прав человека, неприемлемой земельной политике (предполагавшей отнятие земли у белых) и коррупции, так или иначе поспособствовали гиперинфляции и обнищанию населения. Страна оказалась неспособна приступить к осуществлению программ по улучшению экономической ситуации и выплатить кредиты. Экономическое положение граждан Зимбабве ухудшилось, а геополитическая стабильность региона оказалась под угрозой. Многие граждане страны были вынуждены искать лучшей жизни в соседних странах, что привело к возникновению расовой напряжённости между мигрантами и населением соседних стран.

Население Зимбабве (сс) Photo RNW.org

При отсутствии альтернативы платёжной системе SWIFT США, скорее всего, продолжать навязывать экстерриториальность своих законов всему миру, угрожая санкциями странам, которые не хотят подчиняться их требованиям. Всё это представляет риск для глобальной экономической и финансовой системы.

В связи с этим мир должен поддержать инициативу Китая, России и ЕС по созданию альтернативной платёжной системы, предполагающей использование их валюты в торговых операциях. Если такая платёжная система будет создана, она позволит укрепить и стабилизировать мировые торговые и финансовые рынки. Альтернативная платёжная система может сделать санкции США неэффективными, позволив странам сохранить торговлю и доступ к иностранным инвестициям. Страны также могли бы брать кредиты в юанях или евро, минуя контролируемые США Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, которые устанавливают обременительные условия кредитования, включая требование, обязывающее заёмщика проводить программы жёсткой экономии в периоды экономического спада.

Кроме того, учитывая то, что Китай является крупнейшим торговым партнёром для примерно 120 стран мира, использование юаня для расчётов по сделкам не только возможно, но и окажется крайне эффективным, поскольку это позволит исключить затраты, связанные с обменом валюты и нестабильностью. Вероятно, именно это отчасти может объяснить успех китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь».

Юань и рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно статистике китайского правительства, торговля между Китаем и более чем 80 странами, которые присоединились к инициативе «Один пояс — один путь», резко увеличилась, достигнув в 2018 году $6,5 трлн, отчасти потому, что юань выступил в качестве основного средства обмена. Кроме того, Китай инвестировал в страны-участницы сотни миллиардов юаней, поэтому все стороны оказались в выигрыше с точки зрения экономического роста и роста торговли.

Как показывает опыт, связанный с инициативой «Один пояс — один путь», мир может не только выжить, но и процветать без американского доллара. Отчасти это объясняет, почему жёсткая политика американского правительства в отношении КНР провалилась, несмотря на то, что Трамп утверждает обратное. Удушить китайскую инфраструктурную инициативу не удалось, вместо этого всё большее число стран, включая союзников США, продолжают присоединяться к инициативе или выражать свою заинтересованность.

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Дональд Трамп

Однако для создания альтернативной платёжной системы потребуется политическая воля и решимость. Нет никаких сомнений в том, что США станут оказывать давление и запугивать своих союзников, требуя от них отказаться от данного пути, точно также, как США пытаются запугать другие страны «хищническими экономическими практиками» Китая, который якобы представляет «угрозу для свободолюбивых стран».

В Вашингтоне должны рассматривать альтернативную платёжную систему не как вызов превосходству США, а просто как инструмент, который позволит обезопасить экономические и финансовые интересы других стран. Данный подход способствовал бы развитию и укреплению мировой экономической и финансовой системы.