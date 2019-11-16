Брюссель, , 08:05 — REGNUM Европейская комиссия пытается «сохранять спокойствие» по вопросу транзита российского газа через территорию Украину, а также продолжает работу над подписанием нового соглашения между странами. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.

«Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение», — сказала Андреева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на саммите группы БРИКС в Бразилии заявил, что реально существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины, так как в этом деле не все зависит от Москвы.

При этом Путин подчеркнул, что Россия готова активно взаимодействовать с Украиной по вопросам поставок и транзита газа. Более того, Москва даже готова снизить цену на газ для Киева на 25% при условии прямых поставок.