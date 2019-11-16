Иерусалим, , 07:18 — REGNUM Израильская армия наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на официальной странице в соцсети Twitter.

«В настоящее время мы наносим удары по объектам ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Ранее израильская армия сообщила о пуске двух ракет по Израилю с территории сектора Газа. Отмечалось, что ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль скорее расследовать гибель палестинской семьи из восьми человек в сектора Газа от израильских обстрелов. Также постпред Палестины при ООН призвал Совбез осудить агрессию со стороны Израиля и принять участие в расследовании.

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