Джуба, , 08:23 — REGNUM Правительство США пригрозило пересмотреть свои отношения с Южным Суданом после того, как руководство африканской страны не смогло сдвинуть мирный процесс с мертвой точки.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, данное заявление было сделано после того, как президент Южного Судана Салва Киир и лидер оппозиции Риек Мачар не смогли реализовать план по формированию правительства к указанному сроку, 12 ноября.

«Неспособность выразить политическую волю за народ Южного Судана ставит под сомнение их пригодность (руководства Южного Судана) к тому, чтобы продолжать возглавлять процесс восстановления мира в стране», — говорится в заявлении официального представителя правительства США.

По словам государственного секретаря США Майкла Р. Помпео, Соединенные Штаты готовы работать во взаимодействии с южносуданскими властями с целью найти новые пути для достижения мира и завершения перехода периода в Южном Судане. Американское правительство гарантировало, что продолжит поддерживать народ Южного Судана в столь трудное для него время.