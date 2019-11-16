Найроби, , 08:32 — REGNUM Кения и Сомали приняли соглашение по восстановлению первоначальных дипломатических отношений между странами и беспрепятственному пересечению границ гражданами двух стран.

Соглашение было достигнуто в результате переговоров между президентом Кении Ухуру Кениатой и главой Сомали Мохамедом Абдуллахи Фармаджо.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, в последние несколько месяцев отношения между двумя восточноафриканскими странами значительно ухудшились после того, как Сомали подала на Кению иск в Международный суд (МУС) в связи с конфликтом по морским границам, вызванного наличием нефти в данном районе.

На пресс-конференции президенты двух стран продемонстрировали свою солидарность, заявив журналистам, что Кения и Сомали являются странами, которых объединяют соседские и братские отношения, поэтому государствами было принято решение разрешить имеющиеся разногласия и восстановить прежние отношения. Однако в своих заявлениях журналистам главы государств не дали комментарий по противоречиям, имеющимся между странами.

Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что кенийцы и сомалийцы смогут получить разрешения на жительство по прибытии в одну из стран. Также он добавил, что в течение недели между Могадишо и Найроби будет установлено прямое авиасообщение.

Тем не менее президенты не дали никаких сведений касательно спора о морских границах, который будет рассмотрен в МУС.