Кейптаун, , 10:22 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпинь провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в столице Бразилии городе Бразилиа, где лидеры приняли участие в 11-ом саммите БРИКС. Глава КНР заявил, что готов поддерживать и развивать стратегическое партнерство с ЮАР. По его словам, обе страны являются ключевыми развивающимися странами с формирующейся рыночной экономикой. Как утверждается, им необходимо ускорить экономическое развитие и повысить уровень жизни населения, разделяя при этом решимость поддерживать многосторонние отношения, а также противостоять односторонним действиям и методам запугивания на мировой арене.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, председатель КНР призвал к дальнейшему объединению усилий в направлении развития, активному расширению двусторонней торговли и сотрудничества в сферах производственных мощностей и инфраструктуры, увеличению инвестиций и продвижению инициативы «Один пояс, один путь».

Китайский лидер отметил, что готов объединить усилия с ЮАР по укреплению солидарности и сотрудничества между странами БРИКС, продвижению развития Форума сотрудничества «Китай-Африка» (FOCAC), поддержанию тесных связей и взаимодействия по основным международным и региональным вопросам и сохранению международной справедливости.

Рамафоса, в свою очередь, поздравил Си Цзиньпиня с 70-летием основания Китайской Народной Республики.

Глава ЮАР высоко оценил успехи, достигнутые китайской республикой под руководством Коммунистической партии Китая (КПК), отметив, что его страна твердо поддерживает развитие и рост Китая и выступает против тактики запугивания в отношении КНР и несправедливого отношения к китайским компаниям на международной арене. Африканская страна намерена поддержать Китай в защите национального суверенитета, его законных прав и интересов.

Рамафоса подчеркнул, что страна будет расширять сотрудничество с Поднебесной в сферах экономики и торговли, инфраструктуры и искусственного интеллекта. Особо президент отметил, что увеличение инвестиций в ЮАР от китайских бизнесменов.