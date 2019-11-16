Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Второе публичное слушание по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу в палате представителей было таким же бесполезным, как и первое. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-служба американского президента.

«Было представлено ноль доказательств каких-либо нарушений со стороны президента, — говорится в распространённом заявлении. — Трудно представить себе большую потерю времени, чем сегодняшние слушания».

В Белом доме добавили, что ожидают большего от того же «подпольного политического театра» на следующей неделе.

Добавим, в настоящее время в США развернулась политическая кампания, связанная с так называемым импичментом Трампу. Представители Демократической партии обвинили американского лидера в том, что он давил на руководство Украины и требовал расследования против экс-вице-президента Джо Байдена.

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