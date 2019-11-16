Мехико, , 05:36 — REGNUM Ушедший с поста президента Боливии в результате госпереворота Эво Моралес выпустил обращение к силовым ведомствам страны с призывом прекратить насилие по отношению к населению. Обращение политик опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мы просим вооруженные силы и боливийскую полицию остановить резню», — заявил он.

Моралес также обвинил и.о. президента Боливии и ряд деятелей оппозиции в разжигании насилия в стране и «убийстве мирного населения, устраивающего мирные марши». Он подчеркнул, что всем виновным в этом придется ответить за «тяжкие преступление против человечности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошли столкновения сторонников Эво Моралеса с силовиками в боливийской Кочабамбе. В результате произошедшего погибли пять человек, еще около 50 получили различные ранения. Полиция утверждает, что до последнего пыталась решить проблему мирным путем.

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