Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:23 — REGNUM Комик из Танзании Идрис Султан принес извинения перед президентом Танзании Джоном Магуфулии за пародию на него и публикацию фотографии себя в образе танзанийского главы государства на своей странице в Instagram.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, Идрис извинился за свой поступок на пресс-конференции, отметив, что опубликованная им фотография была неправильно интерпретирована и не имела цели оскорбить кого-то.Комик выдал себя за президента Танзании и разместил фотографию с собой, сидящем на стуле с национальным символом страны.

Кроме того, Идрис опубликовал еще одну фотографию, на которой изображен президент Магуфули, стоящий в брюках с подтяжками, а рядом фотография с комиком в такой же одежде.

После шутливой выходки комика региональный комиссар области Дар-эс-Салам Пол Маконда потребовал от Султана сообщить в полицейский участок о том, что он имел в виду под своими публикациями.