Додома, , 10:28 — REGNUM Бывший президент Танзании Бенджамин Мкапа издал свою книгу «Моя жизнь, моя цель» (My life, my purpose), которая была презентована действующим президентом Джона Магуфули. Книга вышла в продажи в городе Дар-эс-Саламе, побив рекорд на рынке. Первые 1000 экземпляров книги были раскуплены за 12 часов.

Бенджамин Мкапа Aly Ramji

По словам Мкуки Бгоя, директор издательства, выпускавшего книгу, подобного ажиотажа еще никогда не было, даже сами издатели не ожидали подобной реакции. Бгоя отметил, что издательство получило отличные отклики за публикацию книги. Он отметил, что через три недели книга будут доступна в книжных магазинах по всей стране.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, Бгоя добавил, что реакция людей на книгу основана на их любви к ее автору и интересе узнать, что в ней написано. Как утверждается, даже лидеры страны хотят прочитать данную книгу, чтобы получить знания по различным вопросам, понять, как решать те или иные проблемы.

Бгоя добавил, что Джон Магуфули и бывшие президенты, присутствовавшие на презентации книги, усилили желание общественности, всех частных организаций, школ и посольств прочитать книгу Мкапы.