Додома, , 10:22 — REGNUM Кенийские парламентарии высоко оценили деятельность президента Танзании Джона Магуфули в области управления доходами и расходами и использования средств на реализацию проектов.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, в ходе своего визита в Танзанию, совершенного с целью получить представление о работе Государственного фонда страны, посетить различные проекты в городе Додоме, депутаты отметили, что президент Магуфули проявил большой профессионализм в своей работе, особенно в управлении государственными финансами и использовании средств на реализацию проектов.

Член парламента Кении Джанет Ситиени подчеркнула, что результаты Магуфули реально ощутимы, ведь им не было потеряно ни единой копейки из бюджета. Как утверждается, крупные проекты по строительству железных дорог, автодорог и аэропортов реализуются благодаря распределению денежных средств, контролируемым главой Танзании.