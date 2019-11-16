Подгорица, , 08:33 — REGNUM Неофициальный документ ЕС о состоянии в области верховенства права под названием «Non paper», который сейчас принимается в Брюсселе, указывает на то, что процесс интеграции Черногории в ЕС был заблокирован исключительно из-за отсутствия внутренней политической воли, а не по каким-либо другим причинам, заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Черногории Иван Вуйович, пишет черногорское новостное агентство RCTG 15 ноября.

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«Результатов нет и даже через шесть лет с момента начала переговоров в данных областях Черногория по-прежнему не имеет ясных перспектив, что указывает на то, что мы находимся даже на полпути в процессе переговоров по закрытию 23 и 24 глав. Черногорскими властями в отсутствии результатов обвиняются никто иной как сам Европейский союз. А документ «Non paper», принятый Европейским союзом нацелен на решение вопросов в ключевых областях, в которых Черногория явно уступает», — заявил Иван Вуйович.

«Особое место занимают меры по партийному поглощению общественного сектора, что неоднократно отмечали наивысшие инстанции ЕС, США и ряда международных организаций. В связи с этими проблемами и отсутствием политической воли для реформ не удивительно, что нынешняя власть привела нас к блокаде переговоров с ЕС», — отметил Иван Вуйович.