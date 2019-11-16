Подгорица, , 08:48 — REGNUM Оппозиция ищет причины не приходить к соглашению, поскольку правящее большинство из них настойчиво добивается усовершенствования избирательного законодательства, заявил депутат Демократической партии социалистов в парламенте Черногории Михаил Ангушич, член пятой рабочей группы, Комитета по реформе избирательных законов, пишет черногорское новостное агентство RCTG 15 ноября.

«Мы сначала сформировали комитет и полгода назад при помощи сектора НКО и академического сообщества работали над данным вопросом и призывали оппозицию присоединиться к нам, и теперь мы уже можем с уверенностью сделать вывод, что мы будем соблюдать все рекомендации соответствующих международных учреждений, что является самым основным, но мы также готовы учитывать все реалистичные и конструктивные предложения, которые исходят от оппозиции», — заявил Михаил Ангушич.

Что касается правящего большинства, то, как он указал, он уверен, что достичь договорённостей будет вполне возможно.