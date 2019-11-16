Кочабамба, Боливия, , 03:24 — REGNUM В крупном боливийском городе Кочабамба произошли столкновения между сторонниками ушедшего с поста президента Боливии Эво Моралеса и силовиками, сообщает газета Razon.

Полиция утверждает, что у демонстрантов было изъято огнестрельное оружие и взрывчатка. По словам представителя полицейского департамента Качабамбы Хайме Суриты, правоохранители пытались решить проблему мирным путем, однако применили силу, когда ситуация вышла из-под контроля. В результате столкновений погибли пять человек, около 50 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября государственная нефтегазовая компания Боливии YPFB заявила, что из-за беспорядков в городе Эль-Альто не сможет поставлять горючее в столицу страны Ла-Пас. Корпорация призывала участников столкновений дать ей возможность возобновить поставки топлива.

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