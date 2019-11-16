Нью-Йорк, США, , 03:05 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал израильские власти ускорить расследование гибели семьи из восьми человек в секторе Газа в результате обстрелов со стороны Израиля, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак на брифинге.

«Мы против любых убийств… Генсек призывает Израиль не медлить с проведением расследования», — заявил он.

Также постоянный представитель Палестины при ООН призвал Совет Безопасности организации принять участие в этом расследовании и осудить агрессию со стороны Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября израильская авиация вновь нанесла удары по палестинским позициям в секторе Газа. Это произошло после нарушения режима прекращения огня с палестинской стороны.

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