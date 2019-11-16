16 ноября 2019 | Время чтения 28 мин

Сергей Шакарянц, , 02:48 — REGNUM Уже минула половина ноября, однако в Ираке, постоянно оказывающемся в тени Сирийского вопроса, не восстанавливаются спокойствие и стабильность. На фоне довольно-таки путанных событий, сообщений и комментариев вообще сошёл с арены вопрос — ну и что там с курдами Северного Ирака, региона, который довольно часто в последние лет 19 чаще называли Иракским Курдистаном, с «лёгких рук» спецслужб США и ряда союзных Америке государств? Мы в своё время немало времени посвящали раскрытию темы по «Иракскому Курдистану», в особенности тогда, когда клан экс-главы Курдского регионального правительства (KRG) Масуда Барзани под шлейфом «борьбы с террористами» пытался подмять под этот самый «Иракский Курдистан» и христианские, и езидские, и арабские регионы, которые не входят в конституционную юрисдикцию региона KRG. Печально известный «референдум по курдской независимости» провалился именно по этой причине — у клана Барзани «аппетит разыгрался» и «рот голодного» раскрылся (не без со стороны США и их союзников) больше, чем мог вместить себя. В итоге и христиане («Вавилонская бригада»), и езиды, да и ряд курдских организаций предпочли перейти во Всеиракское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби». Авантюра Масуда Барзани завершилась тем, что его пешмерга были изгнаны со всех территорий, не входящих в конституционные границы региона KRG. А сам он ушёл в отставку со своего поста…

Курдистан

Мы также писали, что усиление протестного движения в Ираке произошло именно после того, как президент США Дональд Трамп провозгласил, что готовится вывести 1 тысячу американских военнослужащих из Сирии в Ирак, причём именно в курдонаселённые регионы Ирака. Вот что послужило катализатором усиления антиправительственных выступлений! В последствии, как известно, Трамп отказался от первоначального намерения, заявив, что выведет из Сирии в Ирак только 100 военнослужащих США. Трудно с уверенностью говорить, с чего американский президент переменил решение — то ли сирийские нефтяные поля тому причина, то ли причина кроется в том, что угроза распространения нестабильности замаячила и перед Северным Ираком. Но ещё раз напомним — поводом к возобновлению протестов изначально выступал не только отрицательных настрой шиитов Южного Ирака против коррупции, плохих государственных услуг и безработицы, но и постоянное присутствие в стране свыше 5 тысяч американских военных, удаления которых наиболее радикально настроенные шиитские организации требуют прямо со дня, когда тогдашний иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади (9 декабря 2017 г., то есть скоро уже 2 года как прошло…) громогласно объявил, что иракские вооружённые силы и ополченцы «Аль-Хашд аш-Шааби» восстановили контроль над ирако-сирийской границей и с этого момента провозглашается полная победа над группировкой «Исламское государство» (ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)).

Тут стоит напомнить, что в Ираке во все периоды американской оккупации постоянно вспыхивали протесты — и в основном именно иракских шиитов, с которыми, видимо, решили связывать некие надежды на «лишение» соседнего Ирана опоры в Ираке в таких странах, как США, Израиль, Турция и так далее. Восставали сторонники Великого аятоллы Сейеда Али ас-Систани, восставали (и даже наносили весомый урон американским военным!) сторонники аятоллы Муктады ас-Садра, восставали другие шиитские группировки, например «Катаиб Хезболлах», которая даже радикальней, чем движения аятолл ас-Систани и ас-Садра («Армия Махди», самый активный участник уличных протестов). Но восставали же именно против шиитских правительств — «удары» радикалов на себе ощутили и Нури аль-Малики, который допустил, чтобы под эгидой американцы Питера Гэбрайта вообще бы начался «разговор» о независимости курдов Северного Ирака. Таким же «придавленным» со стороны шиитов был и премьер Хайдер аль-Абади, которого обвиняли в открытом предательстве (сдача Мосула, несопротивление бандам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потворство клану Барзани и т.д.), хотя именно он объявлял о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Сейчас же — «очередь» премьера Аделя Абду́л-Махди́ аль-Мунта́фики, всего-то! Мы ещё раз обращаем внимание заинтересованных кругов на ряд фактов:

1) 22 октября Объединённое командование вооружённых сил Ирака заявило, что все выведенные из Сирии американские войска должны покинуть иракскую территорию;

2) 23 октября в Багдаде с необъявленным визитом побывал шеф Пентагона США Марк Эспер и провёл переговоры с Абдул Махди, чтобы «обсудить последние события»;

3) 23 октября премьер аль-Мунтафики объявил, что Багдад начал принимать «все международно-правовые меры» в связи с вводом американских войск, которые вошли в страну из соседней Сирии: «Мы опубликовали официальное заявление, в котором говорится, что принимаем все международно-правовые меры. Мы просим международное сообщество и Организацию Объединённых Наций сыграть свою роль в этом вопросе»;

4) 24 октября в Ираке внезапно «возродилось» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и его боевики совершили нападение на иракскую армию и гражданских лиц в спорном (между Багдадом и курдами Эрбиля) городе Ханакин;

5) именно с 25 октября в Ираке резко усиливаются антиправительственные выступления.

Это — основные штрихи к фону, на котором в Ираке внезапно очутилась Курдская проблема. Учтём — президентом Ирака, согласно Конституции, продолжает являться курд Бархам Салех, представитель курдского клана Ат-Талабани, многолетнего конкурента в Ираке клана Масуда Барзани. Ситуация такова, что именно курд-суннит Салехи сейчас пытается быть посредником между… шиитами и шиитами. И решение, принятое при участии Салеха, как сообщает Middle East Monitor 12 ноября, гласит, что власти страны должны начать приготовление к референдуму по конституционной реформе в Ираке. Сообщается, что соответствующее решение было принято в ходе встречи президента страны Бархама Салеха, премьер-министра Ирака Аделя Абдул-Махди аль-Мунтафики, спикера парламента Мухаммеда аль-Халбоуси и президента Высшего судебного совета Фаика Зидана. Также иракские власти задумались об изменении избирательного закона в стране, чтобы отменить монополию одной власти. Глава миссии ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плассхарт подтвердила, что это направление в урегулировании ситуации в стране одобряется одним из лидеров шиитских протестных масс, Великим аятоллой ас-Систани. Всё это наступило после очередного всплеска жёстких протестов в Багдаде и Эн-Насирии 10−11 ноября. И никому не интересно, что непосредственно предшествовало новой волне протестов?

Что ж, — как 8 ноября передавало агентство Associated Press, по словам иракских официальных лиц, со стороны Мосула имел место ракетный обстрел военной базы США Кайяра «на севере Ирака». База Кайяра находится в 60 км от Мосула. Городок был освобождён от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе военных операций тоже ещё в 2017 г. По некоторым данным, обстрел осуществлялся из реактивной установки залпового огня БМ-13 «Катюша». Reuters сообщало, что по базе было выпущено 17 ракет. Американцы утверждали, что пострадавших не было. А теперь — внимание: база Кайяра — это уже под юрисдикцией курдов, или, точней, один из спорных участков территории. И, между прочим, и 30 октября был «намёк» ракетного характера — агентство Shafaq тогда сообщало, что некая «ракета упала в «зелёной зоне» Багдада возле здания посольства США», погиб один иракский военнослужащий. О своей ответственности за ракетный обстрел, по сути, американского посольства, не заявила ни одна из экстремистских группировок, утверждалось 30 октября. Ещё раз — чтобы читатели не забывали: в ходе всевозможных протестов в Ираке, длящихся, в сущности, с самой казни Саддама Хусейна, шииты требовали и требуют удаления из страны свыше 5 тысяч американских военных, и 22 октября Объединённое командование вооружённых сил Ирака потребовало, чтобы все выведенные из Сирии американские войска незамедлительно покинули иракскую территорию…

Почему так много времени уделено также и шиитским протестам в Ираке, а не «чисто» курдским вопросам? Всё очень просто — курд-президент Ирака (сегодня это выше уже упоминавшийся Бархам Салех) ведь тоже представляет собой существенную часть законодательства Ирака, начиная с Конституции страны. Реформы в Ираке назрели, и начаться они должны с Конституции, а отнюдь не с Избирательного закона и не с одного только Избирательного закона. Вот почему 12 ноября на совещании у президента-курда Салеха разговор шёл о референдуме именно по конституционной реформе, а не реформе Избирательного закона. Интересно, что требования шиитских радикалов так далеко не заходили. Вот что 29 октября требовали аятолла ас-Садр и его сторонники из «Армии Махди» и парламентского блока «Сайирун». «Должны быть проведены досрочные парламентские выборы под контролем ООН, — призывал ас-Садр. — Должны быть внесены поправки в закон о выборах, а также должны быть осуществлены перестановки в избирательной комиссии». Иными словами, радикалы не настаивали на конституционной реформе кардинального характера. Следовательно, уместно предположить, что на реформе Конституции настояли курды, что означает, что на Севере, несмотря на события 2016−17 гг., тем не менее, от идеи независимости не отказались. И надеются, что в реформированной Конституции Ирака «лазейка независимости» будет пошире, чем в нынешней. С другой стороны, учитывая, что президент-курд Салех представляет не «барзанистов», а клан Ат-Талабани, вполне заметно намерение этого курдского клана придать курдскому Северу, образно говоря, интегралистское направление внутри Ирака, помня о том, что клан Ат-Талабани с 2016 г. за очень и очень многие услуги громогласно благодарил власти соседнего Ирана. В связи с чем и облегчил в своё время вступление в город Киркук иранских военных советников и шиитских ополченцев из «Аль-Хашд аш-Шааби». Надеемся, что уже понятно, насколько велика роль иранского влияния не только на шиитском Юге, но и на курдском Севере Ирака.

Но именно в это время — когда, в сущности, шииты выясняют отношения между собой, — курды решили попытаться что-то «выиграть». KRG и федеральное правительство Ирака в ближайшие дни возобновят переговоры по законопроекту о бюджете на 2020 год, сообщил курдский представитель в Багдаде Фарис Исса. По словам чиновника, после завершения переговоров по бюджету последуют отдельные переговоры по вопросам, связанным с переписью, пешмерга и энергетикой. После формирования нового кабинета KRG премьер-министр Масрур Барзани сформировал комитеты, чтобы начать переговоры с Багдадом и срочно найти решения затянувшихся споров между Эрбилем и Багдадом, отмечали курдские СМИ. При этом, однако, чиновники KRG неоднократно заявлялb, что споры Эрбиля и Багдада должны решаться на основе Конституции Ирака. Да, но Багдад-то готовит конституционные реформы — разве не понятно, почему курды именно сейчас встревожились и настаивают на переговорах по бюджету на 2020 год? Известно ведь, что:

1) шииты не довольны тем, что только у KRG привилегированное положение и они даже требовали, чтобы у курдов были урезаны эти самые привилегии, в том числе и в части распределения бюджетных средств;

2) шииты требовали, что если в вопросе курдов правительство не пойдёт на пересмотр конституционных положений, то тогда пусть и шиитские общины получат статус, сравнимый со статусом KRG в Конституции. В доказательство серьёзности своих требований весной этого года они устраивали типичную «бучу» в Басре и требовали автономии для Басры, кстати, и тогда доходило до стычек с силами правопорядка, были жертвы и так далее. А зарубежные центры «аналитики» и весенние бунты шиитов Басры с радостью представляли, как «протест арабов против иранцев». Хотя потом выяснилось, что выступления шиитов Басры… напротив, поощрялись Ираном.

Другой вопрос, с которым курды обращались к Багдаду, вроде бы уже решён — в пользу курдов. Действительно, в KRG много временно перемещённых лиц (ВПЛ), последствия войны по-прежнему чудовищны. Почти 1,1 миллиона иракских ВПЛ и сирийских беженцев всё ещё находятся в Иракском Курдистане. Они покинули свои дома после появления банд ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году и не могут вернуться домой из-за разрухи и нестабильности в их районах. Федеральный суд Ирака 12 ноября вынес решение, позволяющее ВПЛ из спорных курдских районов голосовать на предстоящих провинциальных выборах в стране. Ранее парламент Иракского Курдистана обратился в Федеральный суд Ирака с возражением против статьи в Законе о провинциальных выборах, которая запрещала ВПЛ участвовать в голосовании. Депутат Джван Рожбаяни подтвердил, что Федеральный суд провёл заседание и исключил статьи, которые мешали ВПЛ голосовать на выборах 2020 г., если они не вернутся в места своего происхождения. Курдский источник Rudaw отмечает, что большинство ВПЛ в Курдистане, прибывшие из Ниневии, Диялы, Киркука и Салахаддина, являются курдами. Их голоса имеют огромное значение для политического присутствия курдов в спорных районах. Вот это выражение запомним — и суммируем к тому, что «барзанисты», как оказалось, всё ещё не теряют надежды с помощью иностранных сил «оттяпать» от Ирака эти самые спорные районы. В частности, на первый взгляд, вроде бы курды были «не при чём» в одном эпизоде — но ведь это как сказать! 12 ноября Комиссия по честности Ирака выдала ордер на арест Ракана аль-Джабури, пишет курдо-иракское агентство Bas News, назначенного Багдадом губернатором «спорной курдской провинции Киркук», умышленно подчёркивает этот источник.

Эта фраза с головой выдаёт истинные помыслы иракских курдов, в частности, клана Барзани и зарубежных кругов, стоящих за этим кланом. Ордер был выдан на основании причастности Джабури к коррупционным делам и злоупотреблению властью, указывает Bas News. Согласно заявлению, Джабури использовал в личных целях крупные средства, выделенные на проекты реконструкции и реабилитации в Киркуке. Комиссия также выдала ордера на арест секретаря и руководителя офиса Джабури, а также ещё четырёх должностных лиц провинции.

Эпизод вроде бы незначительный, но он даёт нам ключ к пониманию некоторых особенностей отношений курдов Северного Ирака с центральным правительством в Багдаде, а также… к закулисным взаимоотношениям этих же курдов с лидерами шиитского протестного движения в Южном Ираке, которые, как мы уже отмечали, — как раз те самые ультра-сторонники, а не противники Ирана, в лице парламентского блока «Сайирун» («Армия Махди») аятоллы ас-Садра, сторонников Великого аятоллы ас-Систани и организации «Катаиб Хезболлах». Последнее, кстати, считается чуть ли не иракским «отделением» спецназа «Кодс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Во всяком случае, по данным американских и израильских экспертов, якобы «Катаиб Хезболлах» получает финансирование конкретно, от спецподразделения «Кодс», которое также и тренирует и инструктирует членов «Катаиб Хезболлах». В чём суть возможного союза курдов Северного Ирака и упёртых шиитских радикалов с Южного Ирака? Араб-суннит Ракан аль-Джабури, действительно, был в одностороннем порядке назначен Багдадом после того, как иракская армия с помощью Ирана заняла Киркук в октябре 2017 г., вытеснив курдские силы («барзанистов») пешмерга и свергнув законного губернатора провинции в ответ на референдум о независимости Курдистана. Информационное сообщение Bas News с использованием фразы «спорная курдская провинция Киркук» разоблачает намерения клана Барзани — отнять власть у арабов в Киркуке и претендовать на назначение губернатором курда. Намерения шиитов ещё более прозрачны — убрать суннита из Киркука, содействовать назначению губернатором араба-шиита. Остаётся отметить, что назначение араба-суннита в Киркук было оправдано со всех точек зрения — по крайней мере, в городе Киркук арабы-сунниты давно, ещё со времён Саддама Хусейна, стали большинством населения. А обвинения в коррупции сейчас в Ираке — дань «моде» и, собственно, главный политический «трэнд» у шиитов наряду с неизменным требованием об изгнании войск США. И вот — феномен ноября 2019 г.: в Киркуке интересы курдов клана Барзани и иракских шиитов временно совпали! Но, понятно ведь, что это — до поры до времени, потом конфликтность выйдет из рамок шиитского Юга и обратится обязательно на Север, на Иракский Курдистан, причём именно посредством превращения Киркука в арену выяснения отношений между курдами и уже арабами, объединёнными в общий фронт сопротивления, допустим, ну хотя бы практике применения формулировки «спорная курдская провинция Киркук». И арабы будут правы — ни город, ни вся провинция Киркук не входят в административные границы KRG, и пользуясь жупелом войны с терроризмом, курды Барзани просто оккупировали город и провинцию Киркук…

Причём и среди курдов, и среди шиитов всё-таки сильны определённые опасения из-за грядущих изменений. Конечно, подоплёка этих опасений различна. Чего могут бояться курды, читатели, видимо, могли уже понять. Различия в подходе к конституционной реформе у курдов и шиитов могут привести… если и не к роспуску автономии KRG, то, по крайней мере, к лишению курдов их привилегированного положения, закреплённого в Конституции Ирака. Не зря Организация адвокатов Курдистана 8 ноября призвали Ирак прекратить усилия по внесению поправок в Конституцию, утверждая, что эти шаги не являются конституционными. Их ссылка малоубедительна — курдские адвокаты считают, что, мол, багдадский Комитет по внесению поправок в Конституцию «был сформирован в период нестабильности, что на основании статьи 142 является нарушением Конституции». Кроме этого, заявили юристы, в состав комитета не входят представители различных компонентов страны, а все его члены принадлежат только к одной фракции.

Опасения же шиитов прозрачны до невозможности. За всё время протестов неуклонно требовавший внеочередных выборов, аятолла ас-Садр внезапно 12 ноября выразил серьёзную обеспокоенность по поводу призыва США к проведению досрочных выборов в Ираке. На изменение решения ас-Садра явно повлияло то, что 10 ноября Вашингтон… начал призывать Ирак провести досрочные выборы и положить конец насилию против демонстрантов, поскольку антиправительственные протесты в стране продолжаются уже более месяца. «Соединённые Штаты серьёзно обеспокоены продолжающимися нападениями на протестующих, гражданских активистов и СМИ, а также ограничениями доступа в интернет в Ираке, — говорится в заявлении Белого дома. — Соединённые Штаты присоединяются к Миссии ООН по оказанию помощи Ираку и призывают иракское правительство прекратить насилие против демонстрантов и выполнить обещание президента Салеха о проведении избирательной реформы и проведении досрочных выборов».

Впервые за всё время с начала октября 2019 г., аятолла ас-Садр, и мы не исключаем, что не только он, но и весь конгломерат проиранских шиитских сил, почувствовал угрозу того, что их протестным движением воспользуются силы извне страны, конечно, главным образом США. Обратим внимание на смысл и порядок слов в контрзаявлении аятоллы ас-Садра: «Мы отвергаем любое возможное вмешательства США в дела Ирака. Я не позволю иностранному государству превратить Ирак в Сирию или в другую арену конфликта. Мы бы этого не допустили и не промолчали. Если Америка снова вмешается, это будет концом её присутствия посредством демонстраций». Не военных действий — а демонстраций, хотя, конечно, демонстрации бывают разные. И с 13 ноября парламентский блок ас-Садра — «Сайирун», активизировал свои усилия по отстранению от власти премьер-министра Аделя Абдул-Махди аль-Мунтафики. Представитель альянса Хамдалла Рукаби заявил, что собраны более 50 подписей в поддержку допроса Абдель-Махди аль-Мунтафики в парламенте. Между тем депутат Салам Хади сообщает, что премьер-министр и семь министров его кабинета могут быть уволены уже на следующей неделе. То есть ставка радикально настроенных шиитов — отставка и, не исключено, арест премьера аль-Мунтафики уже сейчас, а не после досрочных парламентских выборов.

А вот это уже встревожило власти автономной KRG. И вот 13 ноября нынешний президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани прибыл в Багдад, для переговоров с высшими должностными лицами Ирака, чтобы обсудить ряд вопросов, включая отношения между Эрбилем и Багдадом и их остающиеся споры. Вице-президент Джафар Шейх Мустафа и вице-президент Мустафа Саид Кадир сопровождают Н. Барзани в его поездке в столицу Ирака. Во время своих отдельных встреч 14 ноября с главами крупнейших иракских партий и альянсов, в том числе с Омаром аль-Хакимом, Хади аль-Амери (шиит), Айядом Аллави и Нури аль-Малики (шиит) Н. Барзани вновь заявил о своей поддержке стабильности в Ираке. Перед этим представитель клана Барзани провёл переговоры с президентом-курдом Ирака Бархамом Салехом, а также с премьер-министром Абдель-Махди аль-Мунтафики и спикером парламента Мухаммедом аль-Халбоуси. Что затрагивалось во время переговоров Н. Барзани с президентом Салехом, премьером аль-Мунтафики и аль-Халбоуси, СМИ не сообщали, по крайней мере, в день 14 ноября. Но можно предположить, что речь могла идти о надежде курдов Северного Ирака на сохранение их привилегированного положения в Конституции Ирака. Кстати, в этом плане даже соперничающие кланы Барзани и Ат-Талабани — союзники, а не конкуренты. Ведь конституционно закрепленный пост президента-суннита за курдом «писался» конкретно под главу клана — тогда им был легендарный Джелаль Ат-Талабани, многолетний непримиримый конкурент (порой даже и военный противник) Масуда Барзани. То есть прекрасно видно, почему ведущие курдские кланы обеспокоены намерением радикальных шиитов пересмотреть иракскую Конституцию — кланам Ат-Талабани и Барзани, совершенно точно что есть — что терять…

Кстати, активизировался и «отставной» Масуд Барзани. Различные СМИ отмечали, что 27 октября провёл переговоры с советником по национальной безопасности Ирака Фалихом Фаядом. Источники сообщали, что стороны обсудили акции протеста, продолжающиеся в Багдаде и ряде других крупных городов. Кроме того, Барзани и Фаяд сошлись в своей поддержке реформ, объявленным премьер-министром страны Абдул-Махди аль-Мунтафики. Также было достигнуто понимание в необходимости более тесных контактов между курдской автономией и центральным правительством страны. В этот же день Фаяд провел переговоры с сыном Масуда Барзани, премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани. В ходе дискуссии были подняты те же вопросы. Ресурс Kurdistan24 сообщил 10 ноября, что Масуд Барзани встретился с Апостольским нунцием в Иордании и Ираке Альберто Ортегой Мартином. Дипломат отметил высокую роль курдских пешмерга в борьбе с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Мартин подчеркнул роль Барзани и пешмерга в Курдистане, сыгравших важную роль в разгроме», — говорилось в заявлении Демпартии Курдистана (PDK). Информации катастрофически недостаточно, но очевидно, что помимо «задабривания» сегодняшней администрации в Багдаде, клан Барзани во главе со своим лидером Масудом Барзани ищет поддержки и контактов с Ватиканом. Что может быть скрыто за этой тенденцией — пока сказать не берёмся, но процесс представляет интерес. Пока что, так сказать, «с ходу и издалека» можем лишь выдвинуть предположение о том, что, видимо, клан Барзани знает почти наверняка, что прежние его зарубежные «хозяева», которые около 20 лет потворствовали клану и партии PDK, могут обойтись с ними, как ранее с сирийскими курдами из «Сирийских демократических сил» (SDF), и что шииты всерьёз намерены уравнять в правах и возможностях Юг Ирака с Севером. Клан Барзани, видимо, уповает на то, что рассказав о защите католической общины в Северном Ираке, в частности, нунцию, а тот доложит в Ватикан, клан Барзани сумеет рассчитывать на поддержку в Католическом мире.

Рассказ будет неполным, если не сказать пару-другую слов о реакции Ирана на «броуновское движение» в Иракском Курдистане и акции протестов в Южном Ираке. По ходу изложения материала, как мы предполагаем, наши читатели могли убедиться, что влияние Тегерана распространяется не только на иракских шиитов, но и на иракских курдов. Если одним словом — то Тегеран стоически спокоен. Ещё бы! На Юге возрастает роль духовных лидеров-священнослужителей и вооружённых групп ополченцев, которые и не скрывают своей связи с Ираном. Но имеют значение и официальные заявления. Итак, 3 ноября бывший командующий КСИР генерал-майор Мохаммад Али Джафари обвинил посольство США в Багдаде в том, что оно вынашивает заговоры и руководит беспорядками в Ираке. «Несомненно, сегодняшние проблемы в Ираке были созданы из-за присутствия американцев и посольства страны в Ираке; иракская нация должна знать, что, пока они не избавятся от американцев и те останутся в Ираке, американцы всегда будут вынашивать заговоры, контактировать и провоцировать обманутых или недовольных людей», — сказал генерал Джафари, также подчеркнув роль Саудовской Аравии в беспорядках в Ираке, сообщало агентство Fars News.

4 ноября в соответствующих комментариях начальник Отдела по связям с общественностью и официальный представитель КСИР генерал Рамезан Шариф предупредил о подозрительных действиях, предпринимаемых миссиями США по всему миру для создания проблем для принимающих стран. «Сегодня мы понимаем, что посольства США в любой стране являются источником и эпицентром проблем в этих странах», — сказал генерал Шариф в западном городе Шахр-е Корд, выступая на церемонии, посвящённой годовщине захвата посольства США в 1979 г. «Поддержка региональных диктаторов, подавление людей, препятствование стремлению народов к свободе и создание оснований для разграбления и унижения наций — всё это входит в число задач посольств США в других странах», — добавил генерал Шариф. Заместитель командующего КСИР контр-адмирал Али Фадави 5 ноября заявил: «Роль США и Израиля в недавних событиях в Ираке и Ливане злокачественна, и от них не ожидается ничего другого», сообщало то же самое агентство Fars News. Он добавил, что Тель-Авив и Вашингтон сильно пострадали от народных движений, вдохновленных Исламской революцией, и «они, естественно, иногда предпринимают бесплодные попытки из-за своего страха и опасений по поводу нарушения безопасности исламских государств и фронта сопротивления». Наконец, 7 ноября в Мешхеде (а это — место рождения Великого аятоллы ас-Систани…) секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана контр-адмирал Али Шамхани однозначно заявил, ссылаясь на последние события в Ираке, сказал, что сценарий США для этой страны потерпит неудачу.

Рассмотрение ряда нюансов сегодняшнего поведения руководства курдов Ирака, как поверхностный беглый анализ действий и заявлений лидеров иракских шиитов, показывают, что на деле в Ираке абсолютно нет проявлений того, что Ирак, как страна, или иракские курды, не говоря уже — об арабах-шиитах этого государства, прямо умирают — хотят быть «против иранской гегемонии». Скорее, наоборот — и доказательство этому есть. Ещё в конце октября, по данным западных СМИ (но только западных!..), с конфиденциальным визитом в Ираке побывал командующий силами спецназначения «Кодс» КСИР Ирана Кассем Солеймани. Легендарный иранский генерал, как утверждается, провёл ряд «тайных встреч», во время которых «давал советы» по преодолению нынешнего политического кризиса в Ираке. И эксперты связывали то обстоятельство, что именно 31 октября, президент-курд Ирака Бархам Салех заявил, что премьер аль-Мунтафики готов уйти в отставку, если основные фракции парламента смогут договориться о его замене другим главой правительства и выдвинут соответствующую кандидатуру. По нашим же данным, основанным на беседах в иранском посольстве в Армении, генерал Солеймани не чурался встреч и бесед также и с иракскими курдами, благо что среди них у него есть и личные друзья. Конечно, кому и что мог советовать командующий спецназом «Кодс» — это тайна за семью замками. Уверены, что он встречался не только перечисленными в данном материале лицами (как шиитами, так и курдами), но и с такими, которые всегда оставались в тени, на любом изломе современной истории Ирака.

Кстати, израильский эксперт Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg фактически дал совет — смириться с тем, что на данном этапе США и Израиль проиграли ближневосточную и ядерную дуэль Ирану. Одна лишь цитата из статьи господина Чафеца, которая о многом говорит — в частности, о том, что правы были те иранские дипломаты, которые заверяли автора данных строк в том, что «Израиль уже всё понял»: «Ведущие израильские эксперты предупредили премьер-министра Израиля о том, что он поступил безрассудно, когда сделал ставку на Трампа. По их мнению, стоило бы согласиться на ядерное соглашение с Ираном, которое, несмотря на недостатки , по крайней мере, позволило бы обеспечить определённый контроль над иранской ядерной программой». Ну и как квинтэссенция статьи Чафеца: противодействие угрозе со стороны Ирана, которое, вероятно, будет связано со сменой режима в Тегеране, лучше всего оставить будущим, менее скомпрометированным лидерам США и Израиля. Отметём тезис, свидетельствующий о том, что иранофобствующие эксперты серьёзно больны — в частности, фантомом «нужна смена режима в Тегеране», отнеся это на издержки воспитания и образования. Именно примеры с иракскими курдами (2016−18 гг.) и то, что сейчас происходит в южных, шиитских регионах Ирака, наглядно показали миру, что незнание именно исторических реалий и надежда (многолетняя) спровоцировать новую арабо-иранскую войну (а чем, собственно говоря, была агрессия саддамовского Ирака против Ирана?..) или даже — конфликт между шиитами и суннитами всепланетарного масштаба неумолимо подталкивают и США, и Израиль к подлинной геополитической катастрофе на Ближнем Востоке.

А пока, как сообщало всё то же Bas News, 11 ноября — опять имела место вылазка террористов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «По крайней мере 4 иракских солдат были убиты и 9 ранены в спорном городе Кара Тапа провинции Дияла, где иракские силы попали в засаду боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — свидетельствует это агентство. Местный представитель партии «Патриотический союз Курдистана» (YNK — партия клана Ат-Талабани) Мухаммед Омер, в интервью агентству рассказал, что после того, как иракские военные самолёты нанесли авиаудары по джихадистам в деревне Халлави, армии было приказано направиться в этот район и собрать подробности о результатах операции. «Но до того, как они достигли этого района, они попали в засаду боевиков организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и между двумя сторонами вспыхнули тяжёлые столкновения, в результате которых погибли четыре иракских солдата и ещё девять получили ранения». По данным представителя YNK, позже на место происшествия прибыли проиранские ополченцы из движения «Аль-Хашд аш-Шааби». Дальнейшие подробности не известны. В этом сообщении — также, вся квинтэссенция. Но — квинтэссенция реальной ситуации в Иракском Курдистане и Ираке в целом. А что за силы поспособствовали «реанимации» отрядов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — оставляем на суд самих читателей. Важно другое — ни пешмерга партии PDK («барзанисты»), ни пешмерга партии YNK («талабанисты») реально ничего не могут поделать с возродившимися бандами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иракская армия терпит излишне большие потери. И тогда на поле боёв возвращается проиранское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби». Ну, нереально наглядное доказательство «ослабления позиций Ирана в Ираке»!..

Война возвращается, причём возвращается именно в Северный Ирак, если не в саму курдскую автономию KRG, то — в районы, которые курды всё ещё хотят считать «спорными регионами». И когда (как и в случае боёв за Мосул) ни курды, ни регулярная армия не справляются — опять на арену событий выходят шиитские радикалы. Это важно — и для решения вопроса взаимоотношений курдов с Багдадом, и для выяснения направлений конституционной реформы в этой стране. Ведь уже завтра правда о том, кто вынес на себе основную тяготу ведения войны с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, начиная с лета 2014 года, вылезет наружу всеми, что называется, фибрами души. И мир увидит — побеждали террористов и выбивали их из иракских городов не курды, не авиация США или Ирака, даже не 5-тысячный корпус морской пехоты США, а сотни тысяч шиитских ополченцев, как из самого Ирака, так и из таких стран, как Индия, Пакистан, Афганистан. Это прекрасно понимают и курды Эрбиля. Не теряя надежд на «спорные территории», они одновременно пытаются сохранить неизменными те положения в Конституции Ирака, которые якобы увековечивали привилегии и льготы курдской автономии KRG.