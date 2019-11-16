Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Установленные демократами правила публичных слушаний в Конгрессе США по делу об импичменте являются позором для Соединенных Штатов, заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами.

«У нас замечательные представители республиканской партии… Но им не позволяли задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать», — заявил он.

По словам Трампа, слушания по импичменту он посмотрел впервые и был возмущен установленным демократами регламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября президент США Дональд Трамп пообещал послушать начало слушаний в Конгрессе по расследованию дела об импичменте. Он намеревался посмотреть только вступительное слово, а затем «до конца дня усердно работать на благо сограждан».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп пообещал немного посмотреть слушания по импичменту