Мехико, , 01:47 — REGNUM Власти США хотели оказать помощь в транспортировке ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса, чтобы обманом вывезти его в тюрьму Гуантанамо. Об этом политик заявил в интервью агентству Reuters.

«США позвонили министру иностранных дел Боливии и предложили предоставить нам самолет, который отвез нас туда, куда бы мы пожелали. Я уверен, что это был бы Гуантанамо», — заявил Моралес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты предлагали свою помощь Мексике в транспортировке Эво Моралеса на мексиканскую территорию. По данным источника в Белом доме, США сразу предложили Мексике помощь в транспортировке экс-президента Боливии, хоть и считали его отставку «позитивным шагом».

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