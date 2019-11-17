Исламабад, , 10:36 — REGNUM 15 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан подверг суровой критике лидера пакистанской оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Маулану Фазлура Рехмана за его антиправительственные выступления.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр Пакистана в ходе заседания правительственного кабинета отметил, что намерен подать в суд на главу исламистов за «поношение властей и институтов государства. По словам Имрана Хана, речи Фазлура Рехамана — это пример прямого неуважения к правительству, поэтому с таким поведением необходимо бороться.

Словесная борьба правительства с исламистами проходит на фоне оппозиционного «Марша свободы», который перекинулся на несколько провинций страны. Фазлур Рехман неоднократно призывал к свержению «некомпетентного, нелегитимного» правительства.