16 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

События последнего времени всё нагляднее показывают возросшую степень угрозы массированного применения дешёвых, но крайне эффективных средств воздушного нападения, которые способны применять даже иррегулярные вооружённые формирования. И если другие страны только задумываются о создании новых средств ПВО, способных адекватно и эффективно противостоять таким угрозам, то Россия не только успешно создала подобный ЗРК, но и массово оснастила ими свои подразделения ПВО.

Леонид Нерсисян, , 01:40 — REGNUM Комплекс 96К6 «Панцирь-С1», являющийся одним из наиболее известных и крайне широко разрекламированным в СМИ российским зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК), имеет и достаточно большой реальный опыт боевого применения особенно на фоне большинства других современных российских средств противовоздушной обороны (ПВО). «Панцирь» широко применяется в ходе боевых действий на территории Сирии. Эти ЗРПК применяются как в составе российской военной группировки, обеспечивая безопасность авиабазы Хмеймим, так и сирийскими подразделениями ПВО.

Россия

При этом, если российские «Панцири» успешно отразили множество ударов боевиков, осуществлявших массовые пуски реактивных снарядов и самодельных ракет, то сирийские «Панцири» в отражении ударов ВВС Израиля демонстрируют весьма низкую эффективность. Периодические успешные удары авиационных крылатых ракет и планирующих бомб по военным объектам на территориях, подконтрольных правительству Сирии, а также уничтожение ими двух «Панцирей», поднимают вопрос о реальной эффективности этой системы ПВО.

Даже во многих российских СМИ и интернет-ресурсах весьма популярным является утверждение о том, что «Панцирь» совершенно не соответствует рекламным характеристикам и неэффективен в противостоянии со средствами воздушного нападения, а в зонах на территории Сирии, прикрываемых этими комплексами, израильская авиация чувствует себя как у себя дома. Попробуем разобраться, в чём столь низкая эффективность «Панциря» и других современных ЗРК российского производства в составе ПВО Сирии.

Проблемы ПВО Сирии

«Панцирь» является наиболее многочисленной современной системой ПВО в составе сирийской армии — суммарно их было поставлено не менее 36 единиц. Другим современным зенитными ракетными комплексами (ЗРК) российского производства в составе ПВО Сирии являются комплексы средней дальности «Бук-М2Э» — согласно оценкам, Сирия имеет около 20 пусковых установок. Помимо современных ЗРК, Сирия располагает номинально большим количеством старых советских ЗРК — несколько десятков ЗРК С-75 и С-125, свыше 10 батарей ЗРК «Куб"и несколько дивизионов дальнобойных ЗРК С-200. Большая часть ЗРК советского производства числится лишь на бумаге, а фактически являются небоеспоспособными. Кроме того, их технические характеристики даже теоретически не позволяют противостоять современным авиационным средствам поражения. Но даже без учёта ЗРК советского производства, группировка современных средств ПВО российского производства, казалось бы, должна надёжно прикрывать территорию страны. Так почему же израильские авиаудары раз за разом достигают своих целей?

Сразу стоит заметить, что утверждение о том, что израильская авиация летает над сирийской территорией, как минимум, не совсем верно. Как правило, самолёты ВВС Израиля даже не залетают на территорию Сирию. Типовой тактикой нанесения ударов израильской авиацией является скрытный подход к сирийской территории через территорию Ливана, ограждённой от Сирии массивным горным хребтом, быстрый «подскок», пуск планирующих бомб и авиационных крылатых ракет и дальнейший выход из возможных зон поражения сирийских ЗРК. Таким образом, сирийская ПВО противодействует главным образом авиационным средствам поражения — крылатым ракетам и планирующим бомбам. Низкая высота полёта (в случае с крылатыми ракетами) и крайне малая эффективная поверхность рассеяния таких средств воздушного нападения предельно ограничивают дальность их обнаружения. Так, современную крылатую ракету с учётом дальности радио-горизонта, можно обнаружить на расстоянии не более чем 20−40 километров. В случае же с Сирией, ситуация осложняется сложным рельефом местности. Таким образом, зачастую, даже в случае обнаружения израильских крылатых ракет, время на реакцию остаётся мизерным. Кроме того, свою лепту вносит и традиционная для арабских стран халатность личного состава.

Но главным бичом системы ПВО Сирии является отсутствие адекватной и современной группировки обзорных радиолокационных станций (РЛС), которые должны выдавать первичное целеуказание ЗРК, и заранее оповещать о воздушном ударе. Особенно того важно с учётом того, что в реальной обстановке, активными в произвольный момент времени является лишь часть ЗРК. Помимо современных РЛС отсутствуют у Сирии и автоматизированные системы управления ПВО, что не позволяет обеспечивать централизованное управление. Последнее наглядно демонстрирует, например, ситуация с уничтожением израильского F-16 в феврале 2018 года, когда различные сирийские ЗРК открыли хаотичный огонь, действуя независимо друг от друга.

Впрочем, некоторую часть крылатых ракет, в некоторых случаях сирийским ЗРК удаётся перехватывать, что уже является успехом для сирийской ПВО.

Стоит заметить, что система ПВО является эффективной, только когда в её состав интегрированы все необходимые компоненты. В противном случае, даже наличие самых современных ЗРК не гарантирует успеха. Что, в частности, наглядно продемонстрировал удар йеменских повстанцев хуситов по нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, силами беспилотников-камикадзе и крылатых ракет. Несмотря на то, что в окрестностях заводов находилось как минимум несколько батарей ЗРК «Пэтриот» американского производства, практически все выпущенные беспилотники и крылатые ракеты поразили свои цели.

Для чего необходим «Панцирь»?

Помимо опыта боевого применения подразделениями ПВО Сирии, подвергается критике и сама концепция «Панциря». Так, например, нередко можно встретить утверждение, что этот комплекс обладает малой эффективностью в борьбе с маневрирующими целями, и целями, имеющими большой параметр (перпендикуляр от точки расположения ЗРК к горизонтальной проекции курса цели). Также утверждается, что другой схожий российский ЗРК малой дальности «Тор» куда эффективнее.

С этим утверждением трудно согласиться, хотя бы потому, что «Панцирь» и «Тор» предназначены для решения разных задач. Если «Тор» является комплексом ПВО сухопутных войск и предназначен для прикрытия общевойсковых соединений от ударов как авиации, так и различных авиационных средств поражения, то «Панцирь» является комплексом ПВО страны и предназначен для прикрытия различных государственных и военных объектов. Основными целями «Панциря» являются крылатые ракеты и различные управляемые бомбы, беспилотники и т.д. Эти средства воздушного нападения, за исключением крылатых ракет, отличает относительно низкая стоимость и возможность массированного применения. В то же время, такие средства воздушного нападения относительно просты для уничтожения, а для ЗРК, обеспечивающего прикрытие атакуемого ими объекта, имеют очень малый параметр. И для борьбы с ними, «Панцирь» подходит как нельзя лучше.

Ключевой особенностью «Панциря» является РЛС сопровождения и наведения миллиметрового диапазона, что обеспечивает высочайшую точность определения координат цели, а также использование простых зенитных ракет. Зенитные ракеты Панциря имеют стартовый ускоритель, работающий несколько секунд, и маршевую ступень, продолжающую после отделения ускорителя полёт к цели по инерции. Ракета использует наиболее простой способ наведения — радиокомандный, который благодаря использованию вышеуказанной РЛС обеспечивает высочайшую точность наведения. Таким образом удалось предельно удешевить стоимость выстрела, что особенно актуально в условиях огромного расхода зенитных ракет, возникающем при отражении ударов современных средств воздушного нападения.

Таким образом, «Панцирь» является очень нишевым комплексом, но хорошо вписывающимся в узкие рамки задач, для которых он создан.

События последнего времени всё нагляднее показывают возросшую степень угрозы массированного применения дешёвых, но крайне эффективных средств воздушного нападения, которые способны применять даже иррегулярные вооружённые формирования. И если другие страны только задумываются о создании новых средств ПВО, способных адекватно и эффективно противостоять таким угрозам, то Россия не только успешно создала подобный ЗРК, но и массово оснастила ими свои подразделения ПВО.