Ташкент, , 01:35 — REGNUM В Ташкенте 15 ноября состоялась встреча министров иностранных дел стран Туркестана в рамках подготовки к предстоящей Консультативной встрече глав центральноазиатских государств, сообщает МИД Узбекистана.

На встрече приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Узбекистана Абдулазиз Камилов, Казахстана — Мухтар Тлеуберди, Киргизии — Чингиз Айдарбеков, Таджикистана — Сироджидин Мухриддин и Туркмении — Рашид Мередов. Стороны обсудили вопросы развития регионального сотрудничества и ход подготовки к встрече на высшем уровне.

В ходе совещания подчеркивалось, что в настоящее время в Центральной Азии, благодаря политической воле глав государств, сформировалась принципиально новая атмосфера дружбы, сотрудничества и взаимного доверия.

«Министры с удовлетворением констатировали динамичный рост торгового оборота, активизацию работы по развитию транспортно-коммуникационных сетей, запуску новых наземных и воздушных маршрутов, соединяющих страны региона», говорится в сообщении.

Сторонами была рассмотрена повестка дня предстоящей 29 ноября Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте, в которую планируется включить вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития транспортной инфраструктуры, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Министры также наряду с проектом итогового документа саммита обсудили и другие планируемые решения, сообщает МИД.