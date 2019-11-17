Белград, , 11:20 — REGNUM Президент Республики Сербия Александр Вучич встретился с членами делегации Европарламента.

Александр Вучич обсудил с делегацией ЕП все важные вопросы и замечания части внепарламентской оппозиции по поводу избирательных условий и процедур в Сербии, пишет сербское новостное агенство RTS 15 ноября.

В делегацию ЕП вошли докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик и глава делегации по связям с Сербией Таня Файон.

Детали встречи не были раскрыты.

Сегодня делегация Европейского парламента встретилась с представителями партии «Союза Сербии».

Они также участвуют в диалоге в парламенте Сербии, в котором также участвуют представители правящих партий и отдельных оппозиционных партий.