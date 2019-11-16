Багдад, , 01:07 — REGNUM Взрыв самодельного взрывного устройства произошел на площади Таяран в Багдаде, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых ведомствах Ирака.

Сообщается, что в результате взрыва погибли два человека, еще 12 получили различные ранения. Отмечается, что пока неизвестно, связан ли взрыв с антиправительственными протестами, проходящими на другой площади Тахрир в центре иракской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября четыре человека погибли в результате силового разгона протестующих на площади Тахрир в Багдаде. Всего с начала октября жертвами уличных протестов и беспорядков стали не менее 300 иракцев.

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