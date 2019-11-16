16 ноября 2019 | Время чтения 8 мин

Анатолий Кошкин, , 00:55 — REGNUM Есть в русском языке выражение «ни шатко, ни валко», что означает «так себе, посредственно, ни хорошо, ни плохо». Именно так я определил бы нынешнее состояние российско-японских отношений. С одной стороны, вроде бы продолжается, хотя и отнюдь не бурно, экономическое сотрудничество, проходят встречи политиков и дипломатов, некоторых особо отличившихся перед японским государством российских деятелей награждают орденами Страны восходящего солнца. Однако того всплеска отношений, в первую очередь торгово-экономических, который более трех лет назад обещал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как не было так и нет.

Монголия

Причина проста. Абэ обещал «облагодетельствовать» Россию и ее народ не просто так, а за Курильские острова, которые официальный Токио во всеуслышание называет «своими» и требует «вернуть». А пока это не получается, упорно и упрямо пририсовывает их к своей территории, используя для этого даже, казалось бы, не имеющую к политике отношения олимпийскую символику. Не сомневаюсь, что изображение южных Курильских островов на японских картах будет продолжено и во время проведения Токийской Олимпиады, как бы против этого не протестовал МИД РФ. Не откажется японское правительство от наименования входящих по Конституции РФ в состав нашей страны Курильских островов некими «северными территориями», что, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, для Москвы неприемлемо. А для токийских политиков, похоже, невозможно произнести слова «Курильские острова», а то и «Сахалин». За многие десятилетия общения с ними ни разу такого не слышал, они всегда называют Курильскую гряду «Тисима», а Сахалин для них и по сей день японский «Карафуто».

А потому в отличие от наших читателей я не очень удивился «изумлению» посетившей Сахалин японки, не увидевшей на этом русском острове вывесок и указателей на японском языке. Ибо вследствие массированной пропаганды японцы в своей массе вслед за правительством и СМИ считают эти земли «исконными территориями», которые непременно вновь будут принадлежать «нации Ямато».

Ну, а пока японский МИД по указанию своего правительства продолжает направлять дежурные «протесты» против поездок российских высокопоставленных чиновников на южные Курилы, создания здесь при сотрудничестве с зарубежными странами современной инфраструктуры, проведения на островах рутинных военных учений, строительства новых казарм для солдат и жилых домов для офицерского состава. В связи с этим вспоминается японское едкое «предложение» при посещении в 2010 году тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым острова Кунашир вместо дипломатических протестов направить ему телеграмму со словами: «Добро пожаловать в Японию!»

Разочаровывает японцев и президент РФ Владимир Путин. Во время моей недавней поездки в Японию местные политики, политологи, да и простые японцы с недоумением спрашивали, как понимать российского лидера. Который вроде раньше был согласен «вернуть» Японии острова Малой Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи), а, когда Абэ намекнул, что мог бы при некоторых условиях рассмотреть «хрущевский компромисс», развернулся на 180 градусов и заявляет на весь мир, что «спускать российский флаг» и на этих островах не собирается. Да еще, (о, ужас!) заговорил о негативном воздействии на переговоры о Курилах военного союза Японии с США, тем самым чуть ли не обусловив достижение соглашения ослаблением альянса Токио с Вашингтоном.

Не нравятся японцам и напоминания о том, что их страна в прошедшей войне был агрессором. Особенно неприятно им вспоминать о том, что Япония была ближайшим военным союзником Гитлера. А потому поставлена задача перевернуть с ног на голову факты истории Второй мировой войны. И эта задача выполняется. В результате массированной пропаганды, включая школьное образование, среди нынешнего поколения японцев сформировано представление о том, что жертвой Второй мировой войны были не порабощенные японским милитаризмом народы Восточной Азии, а японский народ, пострадавший от ковровых бомбардировок городов, атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки. При этом об ответственности США за эти преступные в отношении простых японцев злодеяния говорится вскользь, а то и вовсе замалчивается.

Зато японцам с детских лет непременно «рассказывают» о коварстве русских, которые-де нарушили Пакт о нейтралитете, «напали на Японию», захватили и заставили работать в Сибири пленных солдат и офицеров японской, «незаконно оккупировали и продолжают удерживать исконные северные территории Японии». И если премьер Абэ в надежде на получение островов чисто в тактических целях избегает повторения этих обветшалых и подтасованных клише японской пропаганды, то утверждающие подобное школьные учебники никто переписывать не собирается.

Не вносят никаких изменений в свою антисоветскую, а ныне антироссийскую риторику и японские СМИ правой проправительственной ориентации. Более того, они наращивают свои усилия. На днях японское издание Zakzakдоговорилось до того, что-де «сейчас вернуть острова не представляется возможным из-за позиции России, которая активно искажает правильные исторические оценки, называя Японию агрессором». С таким утверждением выступил на страницах издания некто Кэнъити Ара, представленный как «обозреватель и историк». Хотя об ученых степенях и званиях этого бывшего служащего компании не сообщается. Видимо, редакцию заинтересовали не научные достижения автора, а его «неординарная позиция», которую непременно захотели донести до читателя.

О чем же поведал этот японский «исследователь»?

Оказывается, российские лидеры не хотят уступать Курильские острова, ибо считают Японию агрессором со времен событий на Халхин-Голе. Как видно из статьи, автор с этим не согласен и предлагает провести «правильный анализ Номонханского инцидента». По японской версии кровопролитные сражения лета 1939 года проходили в районе, имеющего географическое название Номонхан.

Сам же японский автор никакого анализа не проводит, а лишь утверждает, что события в монгольских степях были использованы президентом РФ Владимиром Путиным для реализации «проекта патриотического воспитания народа», когда сражения на монгольской территории были представлены как «большая победа Советского Союза». Справедливости ради заметим, что такая оценка была дана не только Путиным, но большинством здравомыслящих историков мира, включая, кстати, и японских. Многие из которых при этом утверждают, что полученный на Халхин-Голе печальный опыт сокрушительного поражения заставил японских генералов проявлять осторожность и осмотрительность при решении вопроса о нападении на СССР летом 1941 года на стороне гитлеровской Германии.

Но автор Zakzak этого не знает или не хочет знать. Он видит свою задачу в ином: обвинить российское руководство в «искажении правды истории». А потому Ара позволяет себе такие сентенции: «В сентябре этого года, в 80-ю годовщину боев, Монголию посетил президент Путин. На пресс-конференции он заявил, что СССР и Монголия вместе сражались против японской агрессии. Путин подчеркнул, что во время Второй мировой войны СССР сражался на стороне коалиции. Тем самым он пытается исказить правильные исторические оценки». Остается только развести руками, ибо «обозреватель и историк» Ара оспаривает факт того, что «СССР и Монголия вместе сражались против японской агрессии, а СССР во время Второй мировой войны сражался на стороне коалиции».

В вину Путину ставится и то, что в результате его проекта патриотического воспитания народа, «при социологическом опросе в этом году в России 50% респондентов ответили, что относятся к Иосифу Сталину одобрительно, а более 70% позитивно воспринимает его роль в истории». А ведь Сталин один из самых нелюбимых в Японии политиков, который-де «отнял Курильские острова».

В заключение «историк» чуть ли не дает рекомендации своему правительству, заявляя: «Пока Россия будет оценивать бои в районе Номонхан подобным образом, она не пойдет на то, чтобы вернуть северные территории. Кроме того, нынешние искаженные оценки этого инцидента в Японии также не изменят подход России. Японии необходимо правильно проанализировать бои в Номонхане, в том числе и для того, чтобы урегулировать проблему северных территорий».

Можно было бы пройти мимо этих, прямо скажем, далеких от подлинной истории «умозрений» Кэнъити Ара. Но, похоже, это не случайный выверт японской официальной пропаганды, а одно из проявлений злонамеренной кампании, имеющей целью обелить преступления японского милитаризма, возложить вину за трагические последствия Второй мировой войны на другие страны, в первую очередь СССР, заставить нашу страну «признавать ошибки и каяться». Именно этого, как писало недавно ИА REGNUM, потребовала от России правонационалистическая японская газета «Санкэйсимбун», предложив Москве «признать ошибочным вступление СССР в войну с Японией, покаяться за интернированных (!?) японских солдат и офицеров, вернуть захваченные острова».

Следует признать, что заигрывание с Японией, надежда на изменение ее политики в отношении нашей страны в обмен на уступки будет восприниматься в Токио и воспринимается уже как слабость, стремление к компромиссу, отказ от принципиальных позиций. А это в свою очередь будет усиливать стремление японской пропаганды переходить в контрнаступление, в том числе в области истории Второй мировой войны. Уступать в развертывающейся на наших глазах идеологической и психологической борьбе по вопросам истории мы не имеем права.