Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность НАТО и необходимость продолжения трансатлантического сотрудничества для противодействия угрозам», — говорится в сообщении.

Также в ходе разговора дипломаты обсудили вопросы вступления в Евросоюз Северной Македонии и Албании и поддержку Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» военного блока НАТО и о необходимости Европе принимать решения самостоятельно. Позднее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что разочарован словами французского президента.

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