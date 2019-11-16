16 ноября 2019 | Время чтения 8 мин

В России сегодня ставка по кредитам коммерческих банков даже с учетом субсидирования — 8,5%. При этом ресурсы страны, являющиеся основой для создания высокой добавленной стоимости, отправляются на экспорт. Без адекватной финансовой политики, взвешенности налоговой политики нам грозит так и остаться сырьевым придатком. Однако ресурсы невозобновляемы!

Галина Смирнова, , 00:47 — REGNUM В Курганской области сокращается количество малых и средних предприятий. Только за два прошедших года таких субъектов предпринимательства стало на 1 тысячу меньше. Негативная тенденция настораживает, поскольку малый и средний бизнес в Зауралье не только пополняет бюджет своими налогами, но и предоставляет рабочие места, выполняет функцию «социального лифта», а также поддерживает реальную конкуренцию в экономике. Об этом сообщает местное издание «Уральский Меридиан». По данным Свердловскстата, в Курганской области в настоящее время работает 21 тыс. коммерческих организаций в сфере малого и среднего бизнеса, где занято 62 тыс. сотрудников. Ещё два года назад число МСП превышало 22 тыс., в которых трудились 67 тысяч зауральцев. То есть 5 тысяч человек, трудившихся на предприятиях МСП, оказалось на улице, не считая 1 тысячи предпринимателей, прекративших свою деятельность. Значит и налогов бюджет региона получит гораздо меньше, нарастет и социальная напряженность. Непонятно, каким образом, 6 тысяч человек, в случае отсутствия возможности дальнейшего трудоустройства будут кормить свои семьи, растить детей?!

Малый бизнес России и его друзья Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Руководитель «Ассоциации малоформатной торговли» в Курганской области, кандидат экономических наук Иван Камшилов рассказал изданию, что на словах чиновники говорят о поддержке малого бизнеса, но на деле — ситуация стремительно ухудшается. Зайдя в торговые сети, сложно найти товар, произведенный местный бизнесом.

Отметим, что все последние «дцать» лет в регионах жалуются на сложный доступ местных производителей к полкам торговых сетей. При этом нередко предлагалось возродить потребкооперацию, которая позволила бы изменить ситуацию. В 2014 году, например, российские промышленники предлагали ввести в деловой и юридический обиход понятие корпоративно-частного партнерства, где сторонами договора будут выступать не государство и бизнес, как при ГЧП, а крупные холдинги и малые предприниматели. Субконтракцию обсуждали тогда участники XIV всероссийской конференции малых и средних предприятий, прошедшей в Екатеринбурге. Тогда прозвучало и предложение от представителей администрации Каменска-Уральского, которые заявили о своей готовности выступить в качестве пилотной площадки по отработке механизмов внутримуниципальной промкооперации. Президент ГК «Промэнерго» Владимир Воронов, в свою очередь говорил, что в рамках программы поддержки моногородов с 2009 года было создано 150 малых предприятий, которые получили гранты на развитие. Наблюдая за их развитием в течение нескольких лет, стало понятно, что компании, которые вызвались помогать крупному бизнесу, в 9 случаях из 10 безуспешно бьются о стену в лице корпоративных поставщиков. Поэтому им необходима помощь.

Времена изменились, сейчас уже не 2009 год и даже не 2015-й, тем более, по мнению Алексея Кудрина расходы бюджета на развитие моногородов оказались неэффективными. А что же эффективно? Например, в Узбекистане, индивидуальных предпринимателей освободили от налогов на 5 лет. Те, кто организует в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч жителей, деятельность по оказанию парикмахерских услуг, услуг по пошиву одежды по индивидуальным заказам, ремонту обуви, и т.п. могут рассчитывать на данную льготу. А льготные кредиты предусмотрены для фермеров на организацию теплиц, приобретение семян, саженцев, скота и птицы, сельскохозяйственного инвентаря и инструментов, оросительных устройств (насосы, артезианские скважины и др.) в целях развития производства в личных подсобных и дехканских хозяйствах. Кроме того, все индивидуальные предприниматели республики освобождаются от уплаты фиксированного налога, уплачиваемого за каждого нанятого работника.

Учитывая плодородность земель Узбекистана, близость республики к Китаю и потребность Китая в продовольственном сырье, можно ожидать, что развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве не только поможет выжить местным жителям и улучшить состояние экономики, но и, возможно, нарастить экспорт страны. Более того, с ухудшением экономической ситуации в России, у республики появляется шанс заинтересовать, уехавших на заработки в нашу страну молодых трудоспособных граждан, участвовать в развитии экономики Узбекистана.

В России же Минфин только увеличивает налоговое давление. Причем, теперь, когда страна еще не достигла необходимого объема импортозамещения, выросли налоги и на импорт отдельных видов товаров. Бизнес-омбудсмен Борис Титов был вынужден обратиться к Дмитрию Медведева с просьбой разобраться с вопросом миллиардных доначислений НДС импортерам кормов по уже свершившимся сделкам. По словам Титова, к нему стали обращаться предприниматели, получившие многотысячные доначисления НДС за ввезенные в Россию корма для животных. По законодательству РФ, корма для животных облагаются НДС по ставке 10% (кроме кормов для кошек, собак, домашних птиц и рыб). Более того, в декабре 2018 года было принято постановление правительства, которое внесло изменения в перечень видов непродовольственных товаров, облагающихся НДС по ставке 10%, вступившее в силу только с 1 апреля 2019 года, где указано, что к таким товарам относятся и кормовые добавки. Но в декабре 2018 года Минфин издал письмо, указав в нем, что в отношении кормовых добавок до 1 апреля 2019 года необходимо применять ставку НДС в 18% (с январе 2019 года — 20%), после чего таможенники приступили к проверкам импортеров и развернули работу по дополнительному взысканию НДС. Без учета пени, сумма требуемых в рамках нововведений Минфина, доначислений может составить 2,5 миллиарда рублей за каждый проверяемый год, указывает Титов. При этом при реализации товара указанные дополнительные расходы предпринимателями не учитывались.

«Импорт в Россию товаров этой группы осуществляют около 300 организаций — добросовестных налогоплательщиков, для которых возник риск необоснованного повышения налогового бремени, который ничем не компенсировать», — подчеркнул Титов в своем обращении к премьер-министру.

Заметьте, данный административный барьер, Минфин неожиданно возвел еще и на фоне необходимости развития животноводства, где наблюдается спад по производству собственной молочной продукции.

Вкупе с усилением налогового давления, не способствует разгону сектора МСП и денежно-кредитная политика ЦБ.

Не так давно бизнес-омбудсмен Борис Титов писал на своей странице в соцсети о том, что во всём мире простые вещи, которые окружают нас всех ежедневно в быту, производят на местах, и только мы импортируем их.

«Нет у нас такого производства, потому что его вытеснил дешёвый импорт. А рынок сбыта для него есть», — подчеркивал бизнес-омбудсмен.

В качестве примера, Титов привел сферы агропрома, высоких технологий. По его словам, одним из решений проблем может стать предоставление госгарантий на 75% от суммы кредита, предоставляемого МСП в рамках проектного (чаще всего беззалогового) финансирования. За оставшиеся 25% кредита — нести ответственность могут сами предприниматели. Вторым решением бизнес-омбусмен видит распространение нормы по вычету уплаченных страховых платежей из налога, причитающегося к уплате на все упрощенные налоговые режимы, которыми пользуется малый бизнес — УСН, ПСН и ЕНВД. А также — субсидирование арендных ставок для производственного МСП в промышленных парках и бизнес-инкубаторах (как государственных, так и частных) до уровня в 1 руб. за квадратный метр и введение с 2020 года «налоговой амнистии» как для индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц.

«Состояние бюджета сегодня таково, что государство может позволить себе жест великодушия — освободить малый бизнес от накопившихся налоговых недоимок. Это поддержит не только бизнес, но и частично решит социальные проблемы. Потому что малый бизнес сегодня во многом выполняет и социальные функции», — подчеркнул Борис Титов. Отметим, что даже если малый бизнес пойдет на освоение тех беспрецедентных выделенных в рамках нацпроекта по развитию МСП бюджетных средств, то его продукция, все равно окажется неконкурентной на рынке по сравнению с продукцией того же Китая. Ведь ставки по кредитам, даже при условии субсидирования их государством все равно высоки по сравнению с другими странами, из которых Россия совершает импорт товаров.

По сути, государство помогает не предприятиям МСП, а банкам, причем не только поддерживать их доходность, но и гарантировать ее. Не лучше ли пересмотреть подход? Пусть банки сами ищут себе клиентов на свои высокие ставки. А государство может предоставить те объемы денежных средств, выделяемых банкам на субсидирование, в качестве льгот по налогам!

Никто не говорит, что банки стране не нужны. Но они являются представителями такой же бизнес среды, как и остальные коммерческие компании. И должны строить свою политику на конкурентной основе, подстраиваясь под запросы рынка. Но происходит ровно наоборот, банки задают ход событий в экономике. Получается, что Минфин изымает деньги в бюджет ростом налогов, потом эти деньги государство передает банкам для компенсации их затрат по удешевлению ставок по кредитам. Создается какой-то порочный круг!

Ставка первоклассным заемщикам в банках РФ составляет в среднем 10,8%, в Китае — 4,35%, в США — 4,1%, в Израиле — 3,5% годовых. Вот как, например, опять же поступили в Китае. По сообщению портала «Вести Экономика», опубликованному в сентябре прошлого года, Китай объявил о налоговых льготах для банков и других финансовых учреждений, чтобы стимулировать кредитование малых предприятий — процентные доходы от займов, выданных малым предприятиям по ставке не выше 6,53%, освобождены от НДС исходя из годовой базовой ставки кредитования 4,35%. Налоговые льготы предоставляются соответствующим финансовым учреждениям с годовым ростом кредитов для малых фирм темпами не ниже их общего роста кредитования, сообщалось изданием со ссылкой на данные Минфина КНР. Как говорилось в сообщение, столкнувшись с замедлением внутреннего спроса и потенциальными последствиями «торговой войны» с США, китайские власти усилили поддержку экономики и смягчили свою позицию по сокращению заемных средств и увеличили поддержку МСП.

В России сегодня ставка по кредитам коммерческих банков даже с учетом субсидирования — 8,5%. При этом ресурсы страны, являющиеся основой для создания высокой добавленной стоимости, отправляются на экспорт. Без адекватной финансовой политики, взвешенности налоговой политики нам грозит так и остаться сырьевым придатком. Однако ресурсы невозобновляемы!