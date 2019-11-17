Щецин, Польша, , 10:40 — REGNUM 16 ноября на своей странице в Facebook Агнешка Попеля, профессор Щецинского университета, оставила запись, в которой обвиняет нынешнего маршала (спикера) Сената Польши Томаша Гродзкого в получении взятки 20 лет назад. Об этом сообщает польский новостной портал Onet.

Взятка Иван Шилов © ИА REGNUM

Она написала: «Профессор Гродзкий… Когда моя Мама умирала, ему нужно было дать 500 долл. за операцию. Кажется, на медицинские журналы. Ни накладной, ни счета я не получила».

Маршал Сената заявил по этому поводу: «У меня нет никаких мыслей по этому делу. Но я готовлю заявление, которое опровергнет эти слухи, так как я не позволю марать свою репутацию. Жаль, что меня пытаются очернить таким способом, нечестным и неподкрепленным доводами».