Москва, , 00:31 — REGNUM Прокуратура Москвы проверит на предмет экстремизма высказывания телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, данные в интервью украинской радиостанции «Новое время». Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Партии ветеранов России.

«Материалы дела в установленном порядке направлены в ГБУ города Москвы «Московский исследовательский центр» для проведения психолого-лингвистической экспертизы», — пояснили в партии.

Напомним, 4 сентября в эфире «Нового времени» Собчак заявила, что российская сторона «нарушила международные договоренности», и территория Крымского полуострова должна быть возвращена Украине.

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Подобное заявление стало не первым в отношении Крыма, высказанным известной телеведущей. В 2017 году, до начала избирательной кампании в России, Собчак заявила на пресс-конференции, что Крым — это «украинская территория» с точки зрения «международного права».

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