Вашингтон, , 00:25 — REGNUM Власти Соединенных Штатов рассматривают вариант исключения Судана из списка стран — спонсоров терроризма, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США.

«Это не событие… Это процесс, и мы упорно, всерьез вовлечены с переговоры с суданскими коллегами и обсуждаем, что мы можем сделать с этим», — заявил он.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что решения о снятии санкций еще не принято. По его словам, существует ряд условий, при выполнении которых санкции могут быть сняты с Судана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября египетский президент Абдель-Фаттах Ас-Сиси призвал Соединенные Штаты снять санкции с Судана и исключить государство из списка стран — спонсоров терроризма. Отметим, что Судан входит в этот список с 1993 года.

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