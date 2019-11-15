Ла-Пас, , 23:54 — REGNUM Экс-президент Боливии Эво Моралес предстанет перед судом в случае возвращения на родину из Мексики. Об этом заявила 15 ноября исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, передаёт El Universal.

По её словам, Эво Моралеса «никто не выгонял» из страны, и решение уехать он принял самостоятельно. «Он может вернуться, но ему придётся ответить перед законом за подлог на выборах», — заявила Аньес.

Напомним, 12 ноября Эво Моралес, занимавший пост президента Боливии 14 лет, подал в отставку на фоне акций протеста вокруг подсчёта голосов на выборах. Также в отставку ушло всё высшее руководство Боливии.

В настоящее время Моралес находится на территории Мексики. При этом он заявил о готовности «умиротворить Боливию» и вернуться на родину, если ассамблея не примет его заявление об отставке.