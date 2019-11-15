Луганск, , 23:53 — REGNUM Семьи погибших в ходе боевых действий в 2014—2015 годах бойцов ополчения Луганской Народной Республики (ЛНР) на 100% освобождаются от оплаты услуг ЖКХ, сообщил 15 ноября глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в Twitter.

«Правительство ЛНР приняло постановление, утверждающее 100% скидку по оплате ЖКХ семьям, кормильцы которых погибли при защите ЛНР в период агрессии ВСУ в 2014—2015 годах», — написал Пасечник.

«Мы продолжим принятие решений, направленных на поддержку граждан, стоявших у истоков создания республики», — указано в сообщении главы Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за время карательной военной операции Киева против народа Донбасса с весны 2014 года погибло не менее 15 тыс. человек.

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