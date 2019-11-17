Белград, , 13:05 — REGNUM Сербия имеет ключевое положение в энергетической системе Черногории и Италии, соединенных кабелем, проходящим по дну Адриатического моря. Этот кабель станет частью Трансбалканского коридора передачи электроэнергии для стран Восточной и Западной Европы. Электричество по дну моря будет передавать двухсторонний кабель, протянутый от Котора до итальянской Пескары. Этот энергетический мост является началом слияния Балканского рынка электроэнергии, пишет сербское новостное агенство RTS.

«Инновационная инфраструктура с точки зрения экологической устойчивости имеет решающее значение для развития рынка электроэнергии. Необходимо разработать стратегию полной интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечить безопасность доступа к энергии по низким ценам», — заявила президеет итальянской частной энергетической компании «Terna» Катя Бастиоли.

В рамках этой линии электропередач Сербия будет участвовать в строительстве четырёх секций. Сербия завершила первый участок два года назад — линии электропередач объединились на румынском и сербском побережье Дуная от Решицы до Панчева.

Завершение строительства Трансбалканского коридора линий электропередач запланировано на срок не позднее 2026 года. Предполагается, что он обеспечит энергетическую стабильность для стран Балканского полуострова.