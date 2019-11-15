Калининград, , 23:22 — REGNUM Два воздушных разведчика ВВС США и один британский самолет-шпион несколько часов совершали полёты у границ Калининградской области России, сообщают 15 ноября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Воронье слетелось Цитата из х∕ф «Птицы». Реж. Альфред Хичкок. 1963. США

В частности, у балтийских рубежей Российской Федерации были замечены стратегический разведывательный самолет RC-135V, самолет дальнего боевого управления и целеуказания E-8C Joint STARS ВВС США и самолет британских Королевских ВВС RC-135W.

Взлёт они произвели с территории Германии и Британии.

Американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V и британский RC-135W курсировали у границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS ВВС США совершал полёты южнее Калинградской области, оставаясь в воздушном пространстве Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, полёты воздушных разведчиков США и НАТО практически ежедневно отмечаются у северо-западных границ РФ и в Черноморском регионе возле Крыма.

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