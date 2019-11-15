Хьюстон, США, , 23:24 — REGNUM Ситуации с Крымом и Голанскими высотами настолько разные, что Вашингтон считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, а претензии Израиля на Голаны — правомочными, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в ходе выступления в городе Хьюстоне (штат Техас, США).

Помпео Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Когда главу Госдепа спросили, почему Вашингтон признаёт Голаны израильскими и не признаёт Крым российским, он ответил, что очень уж «разные ситуации». Например, что касается Израиля, то Штаты «просто признали реальное положение и историю, которая существовала в этом конкретном месте».

Что же касается Крыма, то для такой ситуации и существует «набор международных норм и понятий». В отношении Крыма, как он пояснил, «нормы» оказались не в пользу России.

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Напомним, Вашингтон при президенте Дональде Трампе признал израильскими не только Голаны, но и весь Иерусалим, хотя часть его оспаривает Палестина. Эти действия американцев вызвали обострение обстановки на израильских границах.

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