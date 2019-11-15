Киев, , 23:00 — REGNUM О важности комфорта на контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией и Донбассом заявил 15 ноября украинский президент Владимир Зеленский в Facebook.

Въезд на Украину Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинский лидер пояснил, что контрольный пункт въезда-выезда — это «первое, что видят наши граждане» Крыма и Донбасса, когда они приезжают на Украину.

Зеленский «И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина — это круто, безопасно, человечно».

Он выразил радость по поводу возобновления работы КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября вновь начали функционировать КПП «Каланчак» на границе с городом Армянск (Крым) и «Чонгар».

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