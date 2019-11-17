Белград, , 12:29 — REGNUM Второй межпартийный диалог при посредничестве Европейского парламента состоялся 14 и 15 ноября в парламенте Республики Сербия. Были рассмотрены результаты деятельности партий с момента проведения предыдущего диалога. Несмотря на то, что некий прогресс всё-таки был достигнут, в ходе второго межпартийного диалога было отмечено, что большинство задач по-прежнему не выполнено или лишь частично реализовано, пишет сербское новостное агенство RTS.

В ходе второго раунда диалога была произведена оценка того, что было достигнуто с момента проведения первого межпартийного диалога в октябре, и было выдвинуто предложение принять дополнительные конкретные меры по улучшению условий проведения парламентских выборов, говорится в заявлении сербского парламента.

Представители Европарламента подчеркнули важность прогресса в реализации рекомендаций доклада Европейской комиссии и ОБСЕ для урегулирования всех важных вопросов, устранения недостатков и упущений в избирательной структуре Сербии, в том числе путем проведения полного парламентского контроля. Они поблагодарили всех участников за активное участие в диалоге, а также тех, с которыми они проводили неофициальные консультации.

Уже на полпути к трем ожидаемым раундам диалога существует четкое представление о срочности принятия важных шагов для решения ключевых вопросов для достижения реального прогресса при проведении парламентских выборов, прежде всего, в среде сербских СМИ.